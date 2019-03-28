У Зеленского нашли виллу в Италии: его соседи - российские олигархи

Кандидат в президенты Владимир Зеленский владеет незадекларированной 15-комнатной виллой в итальянском городе Форте-дей-Марми. Интересно, что этот курортный населенный пункт облюбовали российские олигархи: владелец "Челси" Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и многие другие, которые также имеют там свои особняки.

Вилла Зеленского в Италии (фото: facebook.com/slidstvo.info)

Как сообщает "Слидство.Инфо", в декларации за 2017 год Зеленский указал лишь четыре квартиры в столице Украины, загородный дом, квартиры в аннексированной на сегодняшний день Ялте и Великобритании. А вот 15-комнатный роскошный дом на побережье в его декларации отсутствует.

"В 2017 году итальянская фирма San Tommaso S. R. L., задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми. За него итальянская фирма заплатила 3,8 млн евро. Дом расположен всего в 600 метрах от моря - восемь минут пешком до пляжа", - говорится в сюжете.

При этом журналисты отмечают, что неизвестно пока, посещает ли кандидат на выборах 2019 эту виллу.

У Зеленского нашли виллу в Италии (видео: facebook.com/slidstvo.info)

Интересно, что по данным авторитетного издания New York Times, за аренду навеса на пляже элитного Форте-дей-Марми отдыхающие богачи платят по 250 евро в день, официантам оставляют чаевые по 1000 евро.

Украинские же журналисты спросили у Зеленского, почему эта недвижимость не упоминается в его декларации, на что получили очень лаконичный ответ от пресс-службы кандидата.

"Декларация кандидата заполненная в полном соответствии с действующим законодательством Украины", - сказали в пресс-службе Зеленского.

У Зеленского нашли виллу в Италии (видео: facebook.com/slidstvo.info)

Добавим, что согласно данным сайта Rightmove, цены на самые дешевые особняки, которые можно купить в Форте-дей-Марми, стартуют от 750 тыс. евро. А за 14 млн евро можно приобрести четырехэтажный дом площадью чуть свыше 1000 квадратных метров.

Дом в Форте-дей-Марми за 14 млн евро (фото: rightmove.co.uk)

А вот так выглядит улица, на которой расположен дом Зеленского:

Улица Via Civitali в Форте-дей-Марми

Улица Via Civitali в Форте-дей-Марми

Напомним, что в лидеры президентской гонки вырвались два кандидата.