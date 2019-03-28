У Зеленського знайшли віллу в Італії: його сусіди - російські олігархи

Кандидат в президенти Володимир Зеленський володіє незадекларованою 15-кімнатною віллою в італійському місті Форте-дей-Мармі. Цікаво, що цей курортний населений пункт облюбували російські олігархи (Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров та інші), які також мають там свої маєтки.

Вілла Зеленського у Італії (фото: facebook.com/slidstvo.info)

Як повідомляє "Слідство.Інфо", у декларації за 2017 рік Зеленський вказав лише чотири квартири в Києві, заміський будинок, а також квартири в Ялті та Великій Британії. А от 15-кімнатний розкішний будинок на узбережжі у його декларації відсутній.

"У 2017 році італійська фірма San Tommaso S.R.L., задекларована Зеленським, придбала 15-кімнатний будинок у тосканському містечку Форте-дей-Мармі. За нього італійська фірма заплатила 3,8 млн євро. Будинок розташований усього в 600 метрах від моря - вісім хвилин пішки до пляжу", - йдеться у сюжеті.

При цьому журналісти зауважують, що невідомо наразі, чи відвідує кандидат на виборах 2019 цю віллу.

У Зеленського знайшли віллу в Італії (відео: facebook.com/slidstvo.info)

Цікаво, що за даними авторитетного видання New York Times, за оренду навісу на пляжі Форте-дей-Мармі відпочивальники платять по 250 євро на день і лишають офіціантам чайові по 1000 євро.

Українські ж журналісти запитали у Зеленського, чому ця нерухомість не згадується в його декларації, на що отримали дуже лаконічну відповідь від прес-служби кандидата.

"Декларація кандидата заповнена в повній відповідності з чинним законодавством України", - сказали у прес-службі Зеленського.

У Зеленського знайшли віллу в Італії (відео: facebook.com/slidstvo.info)

Додамо, що згідно з даними сайту Rightmove, ціни на найдешевші особняки, які можна купити в Форте-дей-Мармі, стартують від 750 тис. євро. А за 14 млн євро можна придбати чотириповерховий будинок площею трохи більше 1000 квадратних метрів.

Будинок в Форте-дей-Мармі за 14 млн євро (фото: rightmove.co.uk)

А ось так виглядає вулиця, на якій розташований будинок Зеленського:

Вулиця Via Civitali в Форте-дей-Мармі

Вулиця Via Civitali в Форте-дей-Мармі

Нагадаємо, що у лідери президентських перегонів вирвалися два кандидата.