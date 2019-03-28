ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В лидеры президентской гонки вырвались два кандидата

Новости » Политика    28.03.2019 - 13:34
В лидеры президентской гонки вырвались два кандидата
Фото: Кандидаты в президенты Порошенко, Зеленский (РБК-Украина)

У Тимошенко также сохраняются неплохие шансы выйти во второй тур

На сегодняшний день самые высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов в Украине сохраняют Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Об этом на пресс-конференции сказал генеральный директор КМИС  Владимир Паниотто, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он отметил, что также "сохраняются довольно неплохие шансы" у Юлии Тимошенко и Юрия Бойко.

Паниотто отметил, что возможна ситуация, что Зеленский не попадет во второй тур, "если не придут его избиратели".

Социолог заявил, что сейчас очень трудно прогнозировать, кто войдет во второй тур, "хотя наибольшие шансы у Зеленского и Порошенко".

Паниотто сообщил, что по данным последнего опроса КМИС и "Демократических инициатив" за Зеленского готовы проголосовать 17,8% всех респондентов (20,9% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и 27,6% среди тех, кто уже определился с выбором). На втором месте сейчас Петр Порошенко (соответственно, 11,7% всех респондентов, 13,7% среди тех, кто готов прийти на выборы и 18,2% среди тех, кто уже определился). На третьей позиции Юлия Тимошенко (соответственно, 8,3% среди всех 9,7% среди тех, кто готов прийти на выборы и 12,8% среди определившихся).

Далее следуют Юрий Бойко (7,1% всех, 8,4% среди тех, кто готов прийти на выборы и 11,1% среди тех, кто определился с кандидатом) Анатолий Гриценко - соответственно, 5,4%, 6,3% и 8,4%; Олег Ляшко - соответственно 3,4%, 4,0% и 5,2%; Игорь Смешко - соответственно, 2,8%, 3,3% и 4,4%; Александр Вилкул - соответственно 2.6%, 3,0% и 4.0%; Руслан Кошулинский - 1,1%, 1,3% и 1,7. Каждый из остальных кандидатов набирают менее 1% голосов избирателей.

В лидеры президентской гонки вырвались два кандидата

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии Полевой этап исследования проходил с 20 по 26 марта 2019 Всего было опрошено 1600 респондентов. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", накануне выборов в Украине самые высокие шансы выйти во второй тур сохраняют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, Владимир Зеленский (24,8%) с минимальным отрывом опережает Петра Порошенко (22,1%) в рейтинге первого тура президентских выборов. Юлия Тимошенко находится на третьем месте (14,8%).

Рейтинги кандидатов Появились последние президентские рейтинги
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины опросрейтингвыборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь