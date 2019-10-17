У Зеленского снова эпично опозорились из-за географии

Офис президента Зеленского оконфузился (Коллаж РБК-Украина)

Офис президента Зеленского три раза исправлял свой пост в Facebook

Сотрудники Офиса Владимира Зеленского эпично оконфузились, перепутав страну, в которую президент отправился с официальным визитом. Об ошибке на официальной странице Офиса сообщили пользователи социальной сети Facebook.

В среду, 17 октября, на странице Офиса Президента Украины появилась запись о визите Владимира Зеленского с официальным визитом в республику Литву. После того, как пользователи написали множество комментариев и указали на ошибку, администраторы страницы исправили первоначальный текст и заменили "Республика Литва" на "Республика Латвия".

Скриншот (facebook.com/LarysaSargan)

А через некоторое время текст был исправлен еще раз – на "Официальный визит Владимира Зеленского в Латвийскую Республику – лучшие кадры".

Скриншот (facebook.com/LarysaSargan)

В четверг, 18 октября, на ошибку и исправления отреагировал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он сообщил на своей странице в Facebook, что виновный в конфузе уже найден и даже наказан.

"Вчера в заметке на аккаунте Офиса президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которой глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе в социальных сетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок. Просим извинений у читателей аккаунта", - написал Тимошенко.

Скриншот (facebook.com/kirill.timoshenko)

Стоит отметить, что это не первый географический конфуз в Офисе президента. Ранее они сообщили, что Зеленский совершил визит в Торонто, столицу Канады, при том, что столица – в Оттаве.