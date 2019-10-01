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Вы никого не толкали, Юль? Мендель снова попала в неприятную ситуацию (фото)

STYLERЖизнь    01.10.2019 - 22:17
Вы никого не толкали, Юль? Мендель снова попала в неприятную ситуацию (фото)
Юлия Мендель (Коллаж РБК-Украина)

Юлия Мендель снова раскритиковали - теперь из-за пропагандистского телеканала

Пресс-секретарь Юлия Мендель, которая недавно подверглась критике за свое поведение с журналистом программы "Схемы", снова попала в неприятную ситуацию.

Во время срочного брифинга, который провел президент Владимир Зеленский из-за подписания формулы Штайнмайера, журналисты также захотели узнать, какие последствия будут после скандала с поведением Юлии Мендель.

Владимир Зеленский решил подшутить над своим пресс-секретарем и спросил ее при журналистах: "Что-то скажете? Вы никого не толкали, Юль?"

Однако Юлия Мендель не стала извиняться, хотя на этом настаивал Национальный союз журналистов Украины. Они призвали Офис президента и пресс-секретаря пересмотреть свое отношение к журналистам.

Брифинг Президента Валадимира Зеленского 1.10.2019 (Видео: YouTube/skrypin.ua)

Кроме того, вокруг Юлии Мендель начинает разгораться еще один скандал. Блогер Андрей Дзиндзя опубликовал фотографию, на которой изображена пресс-секретарь президента Украины. На ней у Юлии Мендель – ленточка с логотипом российского пропагандистского канала RT Russia Today через плечо, а в руках – бокал с вином.

Вы никого не толкали, Юль? Мендель снова попала в неприятную ситуацию (фото)

Фото: facebook.com/dzindzia

"Позвоните Баканову (глава СБУ) – в команде Зеленского пророссийский пропагандист", - так блогер подписал фотографию. В комментариях он указал, что фото было датировано 28 октября 2016 года. Снимок вызвал большой ажиотаж в социальной сети, и Юлия Мендель снова была подвергнута жесткой критике.

Вы никого не толкали, Юль? Мендель снова попала в неприятную ситуацию (фото)Скриншот комментариев

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Новости Украины скандалЮлия Мендель
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