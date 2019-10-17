У Зеленського знову епічно осоромилися через географію

Офіс президента Зеленського осоромився (Колаж РБК-Україна)

Офіс президента Зеленського три рази виправляв свій пост у Facebook

Співробітники Офісу Володимира Зеленського епічно осоромилися, переплутавши країну, в яку президент вирушив з офіційним візитом. Про помилку на офіційній сторінці Офісу повідомили користувачі соціальної мережі Facebook.

У середу, 17 жовтня, на сторінці Офісу Президента України з'явився запис про візит Володимира Зеленського з офіційним візитом до республіки Литви. Після того, як користувачі написали безліч коментарів і вказали на помилку, адміністратори сторінки виправили первісний текст і замінили "Республіка Литва" на "Республіка Латвія".

Скріншот (facebook.com/LarysaSargan)

А через деякий час текст був виправлений ще раз – на "Офіційний візит Володимира Зеленського в Латвійську Республіку – кращі кадри".

Скріншот (facebook.com/LarysaSargan)

У четвер, 18 жовтня, на помилку і виправлення відреагував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він повідомив на своїй сторінці в Facebook, що винний у конфузі вже знайдений і навіть покараний.

"Вчора в замітці на акаунті Офісу президента України в соцмережах була допущена помилка в написанні назви країни, в якій Глава держави здійснював офіційний візит. Помилку відразу ж виправили. Спеціаліст по роботі в соціальних мережах, який допустив цю помилку, отримав стягнення і географічний атлас в подарунок. Просимо вибачення у читачів аккаунта", - написав Тимошенко.

Скріншот (facebook.com/kirill.timoshenko)

Варто відзначити, що це не перший географічний конфуз в Офісі президента. Раніше вони повідомили, що Зеленський здійснив візит в Торонто, столицю Канади, при тому, що столиця – в Оттаві.