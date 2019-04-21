Зеленского атаковала беременная активистка Femen: фото и видео

На Владимира Зеленского напала беременная активистка Femen перед входом на избирательный участок на выборах 2019. Об этом сообщает корреспондент РБК- Украина с места события.

На Зеленского напала активиста Femen (видео: YouTube/Depo.Ua)

По пути на избирательный участок охрана обступила Зеленского кордоном. Это случилось из-за того, что одна из активисток Femen встретила его под участком с криками: "Хватит насиловать страну".

На Зеленского напала активиста Femen (фото: РБК-Украина)

Несмотря на это Зеленскому все же удалось пробраться на участок и отдать свой голос за кандидата в президенты Украины.

Зеленский голосует (фото: РБК-Украина)

Напомним, что Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в отмене регистрации Зеленского. При этом судья заявила, что коллегия суда отметила статус истца, как официального наблюдателя на выборах президента Украины.

Коллегия полагает, что полномочия истца распространяются только на избирательный округ 221, в котором он зарегистрирован в качестве наблюдателя.

В пятницу, 20 апреля, прошло заседание по рассмотрению иска об отмене регистрации кандидата в президенты Зеленского. На заседании присутствовал доверенный представитель Зеленского Сергей Ионушас.

При этом представитель Владимира Зеленского заявил, что риска срыва выборов из-за данного иска нет.

В команде Зеленского прокомментировали данный иск и сообщили, что на этой стадии избирательного процесса такие действия является незаконными.

Ранее Андрей Хилько заявил, что иск об отмене регистрации кандидата в президенты Зеленского касается дела о подкупе избирателей. По его словам, Зеленский организовал данную схему, чтобы одержать победу на выборах.

Ране сообщалось о том, что невестка Петра Порошенко жестко обратилась к жене Владимира Зеленского. Юлия Порошенко в Facebook написала, что ей знакомо, когда на ее семью выливается откровенная ложь и необъективный злой юмор. Она подчеркнула, что оскорбления в адрес своей семьи слышала в течение пяти лет постоянно.