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Представитель Зеленского заявил, что риска срыва выборов нет

Новости » Выборы 2019    20.04.2019 - 22:05
Представитель Зеленского заявил, что риска срыва выборов нет
Фото: заседание суда (РБК-Украина)

По состоянию на 22:00 заседание еще не началось

Доверенный представитель кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Сергей Ионушас заявил, что риска срыва выборов, в связи с иском об отмене регистрации кандидата Зеленского, нет. Об этом Ионушас заявил в комментарии РБК-Украина.

Отметим, по состоянию на 22:00 заседание не началось. Возле зала суда собрались журналисты и общественные активисты.

"С моей точки зрения, нет рисков относительно влияния на выборы. В любом случае, не надо волноваться относительно результата рассмотрения. Есть исковое заявление и обстоятельства, изложенные в заявлении. Суд даст ответ на все вопросы", - заявил Ионушас.

Отметим, в команде кандидата на выборах президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали судебный иск и заявили, что на этой стадии избирательного процесса это не является законным.

В свою очередь, истец Андрей Хилько заявил, что до решения Верховного суда по отмене регистрации кандидата Зеленского рассмотрение дела не сможет повлиять на выборы.

Ранее Хилько сообщал, что иск об отмене регистрации кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского касается подкупа избирателей кандидатом.

Истец рассказал, сможет ли рассмотрение иска против Зеленского повлиять на выборы Иск в суд против Зеленского касается подкупа избирателей кандидатом, - истец
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