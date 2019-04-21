Зеленського атакувала вагітна активістка Femen: фото та відео

На Володимира Зеленського напала вагітна активістка Femen перед входом на виборчу дільницю на виборах 2019. Про це повідомляє кореспондент РБК - Україна з місця події.

Зеленського напала активістка Femen (відео: YouTube/Depo.Ua)

По дорозі на виборчу дільницю охорона обступила Зеленського кордоном. Це сталося через те, що одна з активісток Femen зустріла його під ділянкою з криками: "Досить ґвалтувати країну".

Зеленського напала активістка Femen (фото: РБК-Україна)

Незважаючи на це Зеленському все ж таки вдалося пробратися на дільницю і віддати свій голос за кандидата в президенти України.

Зеленський голосує (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відмовив у скасуванні реєстрації Зеленського. При цьому суддя заявила, що колегія суду зазначила статус позивача, як офіційного спостерігача на виборах президента України.

Колегія вважає, що повноваження позивача поширюються тільки на виборчий округ 221, у якому він зареєстрований в якості спостерігача.

У п'ятницю, 20 квітня, пройшло засідання з розгляду позову про скасування реєстрації кандидата в президенти Зеленського. На засіданні був присутній довірений представник Зеленського Сергій Іонушас.

При цьому представник Володимира Зеленського заявив, що ризику зриву виборів через даний позов немає.

В команді Зеленського прокоментували даний позов і повідомили, що на цій стадії виборчого процесу такі дії є незаконними.

Раніше Андрій Хілько заявив, що позов про скасування реєстрації кандидата в президенти Зеленського стосується справи про підкуп виборців. За його словами, Зеленський організував цю схему, щоб здобути перемогу на виборах.

Раніше повідомлялося про те, що невістка Петра Порошенка жорстко звернулася до дружини Володимира Зеленського. Юлія Порошенко в Facebook написала, що їй знайоме, коли на її сім'ю виливається відверта брехня і необ'єктивний злий гумор. Вона підкреслила, що образи на адресу своєї родини чула протягом п'яти років постійно.