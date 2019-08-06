Зеленский с женой в Одессе: за чей счет летели супруги

Фото: Владимир Зеленский с женой (instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский летал в Одессу вместе со своей женой Еленой Зеленской эконом-классом

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой посетили Одессу. Для главы государства это была уже третяя поездка со времен его избрания. Журналисты издания "УП" выяснили, за чей же счет летали супруги, и кто оплатил визит. Как оказалось, Зеленский заплатил за билеты из своего кармана, а он как известно, летел рейсом авиакомпании МАУ в эконом-классе.

"Перелет президента из Киева в Одессу 26 июля был оплачен за свой счет. Так же, как и перелет Елены Зеленской и сопровождающих ее человек (накануне)", - отмечает издание.

Фото: Владимир Зеленский с женой (kulturometr)

Для перелета были использованы рейсовые самолеты авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в обоих направлениях: Киев – Одесса – Киев. Из государственного бюджета финансы не расходовались.

Расписание на сайте МАУ информирует, что в пятницу, когда летел Зеленский, было три рейса сообщением Киев – Одесса: с вылетом в 09:40 (прилетом в 10:40), 15:30 (прилетом в 16:30) и 19:35 (прилетом в 20:35). Президент прилетел в 16:30 того же дня.

В четверг, когда летела Елена Зеленская, расписание рейсов было такое же, хотя издание "Думская" написало, что первая леди летела президентским самолетом Ан-148.

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