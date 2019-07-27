"Королева": Елена Кравец восхитила красотой и стильным нарядом в Одессе

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Актриса примерила оригинальное платье с рукавом на молнии

Звезда "Квартал 95" и "Женский квартал" Елена Кравец стала немного чаще радовать своих поклонников новыми фото в сети. Сейчас шоувумен находится в Одессе, где ранее выступила на концерте "Женского квартала", а теперь заняла кресло судьи на "Лиге смеха".

Артистка показала в Instagram эффектный наряд, который она выбрала для мероприятия. Елена позирует, стоя у своего "рабочего места" в длинном черном платье с разрезом спереди. Оно украшено вставками из белой ткани, а изюминкой образа является объемный рукав, который можно по желанию отстегнуть.

Завершают лук собранные в красивый хвост волосы и массивные серьги в виде цветов.

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

"В жюри на @ligasmeha. Решила немножко постоять, перед тем как немножко посидеть..)) @valerykovalska, спасибо за этот образ и особенно за отстегивающийся рукав на молнии. Это супер-идея для лета!" - прокомментировала Кравец.

Фолловеры поспешили оставить свои отзывы, восторгаясь стильным нарядом и сияющей красотой актрисы.

Вы просто ШИКАРНАЯ!)

Красотка )

Пусть любуются!

Не зря решила....постоять

Обожаю Вас

Леночкаааа! Непревзойденная

Елена, вы как всегда прекрасна

Очень стильно!

Леночка! Вы КРАСОТКА!!

Багиня

Об эту женщину старость зубы поломает

Королева

Оооооооо! Какая же ты,Лена,красивая и женственная

Скриншот комментариеа (instagram.com/lennykravets)

Напомним, Елена Кравец очаровала "воздушным" образом в Одессе на концерте "Женского квартала".

Ранее Елена Кравец умилила сеть фото своих двойняшек, которым исполнилось три года.

Также Елена Кравец похвасталась фото дочери-красавицы Марии.