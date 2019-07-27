ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Королева": Елена Кравец восхитила красотой и стильным нарядом в Одессе

Lite » Мода 27.07.2019 - 16:17
"Королева": Елена Кравец восхитила красотой и стильным нарядом в Одессе
Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Актриса примерила оригинальное платье с рукавом на молнии

Звезда "Квартал 95" и "Женский квартал" Елена Кравец стала немного чаще радовать своих поклонников новыми фото в сети. Сейчас шоувумен находится в Одессе, где ранее выступила на концерте "Женского квартала", а теперь заняла кресло судьи на "Лиге смеха".

Артистка показала в Instagram эффектный наряд, который она выбрала для мероприятия. Елена позирует, стоя у своего "рабочего места" в длинном черном платье с разрезом спереди. Оно украшено вставками из белой ткани, а изюминкой образа является объемный рукав, который можно по желанию отстегнуть. 

Завершают лук собранные в красивый хвост волосы и массивные серьги в виде цветов.

&quot;Королева&quot;: Елена Кравец восхитила красотой и стильным нарядом в Одессе

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

"В жюри на @ligasmeha. Решила немножко постоять, перед тем как немножко посидеть..)) @valerykovalska, спасибо за этот образ и особенно за отстегивающийся рукав на молнии. Это супер-идея для лета!" - прокомментировала Кравец.

Фолловеры поспешили оставить свои отзывы, восторгаясь стильным нарядом и сияющей красотой актрисы.

  • Вы просто ШИКАРНАЯ!)
  • Красотка )
  • Пусть любуются!
  • Не зря решила....постоять
  • Обожаю Вас
  • Леночкаааа! Непревзойденная
  • Елена, вы как всегда прекрасна
  • Очень стильно!
  • Леночка! Вы КРАСОТКА!!
  • Багиня
  • Об эту женщину старость зубы поломает 
  • Королева
  • Оооооооо! Какая же ты,Лена,красивая и женственная 

&quot;Королева&quot;: Елена Кравец восхитила красотой и стильным нарядом в Одессе

Скриншот комментариеа (instagram.com/lennykravets)

Напомним, Елена Кравец очаровала "воздушным" образом в Одессе на концерте "Женского квартала".

Ранее Елена Кравец умилила сеть фото своих двойняшек, которым исполнилось три года.

Также Елена Кравец похвасталась фото дочери-красавицы Марии.

 

 

"Девочка-выпускница": Елена Кравец очаровала "воздушным" образом в Одессе "Какие сладкие": Елена Кравец покорила сеть фото с подросшими двойняшками
Новости Украины Елена Кравецобраз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь