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Экстрасенс рассказала, что ждет Украину при правлении Зеленского

STYLERЖизнь    06.08.2019 - 12:33
Экстрасенс рассказала, что ждет Украину при правлении Зеленского
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Экстрасенс спрогнозировала будущее Украины на ближайшее время при президенте Зеленском

Владимир Зеленский сможет сделать так, чтобы Украина стала процветающей страной в экономическом плане. В этом уверена  экстрасенс и таролог Анна Ефремова. В своем новом предсказании экстрасенс рассказала, что ждет Украину при президенте Зеленском в 2020 году.

По словам Анны, в ближайшем будущем Украину ждет эмоциональный подъем.

"Конечно же, все будет достигаться через борьбу… Отказ от старой власти будет болезненным для многих. Но придется нам всем вместе доказать, что мы достойны нового!" - говорит Ефремова.

Она отметила, что на сегодняшний день многие люди еще сомневаются, правильный ли они сделали выбор.

"Не до конца люди понимают, какие будут последствия президентства Зеленского. Но он будет заключать тайные соглашения, которые дадут возможность нашей стране стремительно развиваться", - сказала экстрасенс и добавила, что "мы будем бояться вернуться в прошлое, будет еще много разборок, много голов полетит".

Экстрасенс рассказала, что ждет Украину при правлении Зеленского

Экстрасенс рассказала, что ждет Украину при Зеленском

В 2020 году в экономике Украины будет происходить "медленный но постоянный рост".

"Мы будем хранить деньги внутри своей страны и привлекать инвестиции. Тяжело будет, но прорвемся!" - отметила Ефремова.

При Зеленском, уверена экстрасенс, период финансовой нестабильности будет завершен.

"Зеленский имеет козыря за пазухой, которые будут направлены на привлечение денег", - говорит она.

При этом экстрасенс подчеркивает, что Зеленскому стоит быть осторожным, так как один из европейских лидеров, с которым президент Украины будут подписывать соглашения, может "предать, обмануть, несоблюдать договоренностей". Это, в свою очередь, может негативно сказаться не только на самом Зеленском, но и на всей стране.

В то же время, говорит Анна, в Украину начнут возвращаться люди, которые покинули страну в поисках лучшей жизни.

"Одним словом, Украину ждет процветание и медленный, но уверенный, экономический рост", - подытожила экстрасенс.

Экстрасенс рассказала, что ждет Украину в 2020 году

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