Зеленський з дружиною в Одесі: за чий рахунок летіло подружжя

Фото: Володимир Зеленський з дружиною (instagram.com/zelenskiy_official)

Володимир Зеленський літав до Одеси разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською економ-класом

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідали Одесу. Для голови держави, це була вже третя поїздка з часів його обрання. Журналісти видання "УП" з'ясували, за чий же рахунок літало подружжя, хто сплатив візит. Як виявилося, Зеленський заплатив за квитки зі своєї кишені, а він, як відомо, летів рейсом авіакомпанії МАУ в економ-класі.

"Переліт президента з Києва в Одесу 26 липня був сплачений за свій рахунок. Так само, як і переліт Олени Зеленської та супроводжуючих її осіб (напередодні)", - зазначає видання.

Фото: Володимир Зеленський з дружиною (kulturometr)

Для перельоту були використані рейсові літаки авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в обох напрямках: Київ – Одеса – Київ. З державного бюджету фінанси не витрачалися.

Розклад на сайті МАУ інформує, що в п'ятницю, коли летів Зеленський, було три рейси сполученням Київ – Одеса: з вильотом в 09:40 (прильотом в 10:40), 15:30 (прильотом до 16:30) 19:35 (прильотом в 20:35). Президент прилетів до 16:30 того ж дня.

У четвер, коли летіла Олена Зеленська, розклад рейсів був такий самий , хоча видання "Думська" написало, що перша леді летіла президентським літаком Ан-148.

Як ми раніше писали, Олена Кравець, актриса студії "Квартал 95" та проекту "Жіночий Квартал", нагримала на свого колегу. "Хамська поведінка" обурила шанувальників артистки. Деякі ж вважають, що нічого поганого вона не сказала, а навпаки, показала себе як справжню актрису.