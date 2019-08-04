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Кравец показала истинное лицо: в сеть "слили" видео

STYLERПерсоны    04.08.2019 - 20:54
Кравец показала истинное лицо: в сеть "слили" видео
Кравец возмутила сеть хамским поведением (фото: kvartal95.com)

Елена Кравец возмутила фанатов своей игрой

Елена Кравец, актриса студии "Квартал 95" и проекта "Женский Квартал", накричала на своего коллегу. "Хамское поведение" возмутило поклонников артистки. Некоторые же посчитали, что ничего плохого она не сказала, а наоборот, показала себя как настоящую актрису. В ролике актеры "Квартала" работают над созданием сценки. Видео опубликовано в социальной сети Instagram.

"Вот где рождается магия смеха, который скоро заполнит собой весь зал Летнего театра "Морвокзала". Одесса, готовимся радовать тебя до слез! До встречи 13 августа", - говорится в подписи к видео.

В ролике показывается, как команда студии "Квартал 95" готовится к выступлению с шоу "Вечерний квартал". Артисты репетируют роли и отбрасывают несмешные шутки, вслух произнося все реплики из написанного сценария. В конце видео Кравец, обсуждая с коллегами сценарий, резко говорит: "Заткнись! Заткнись!".

 

 

Кравец возмутила сеть хамским поведением (видео: instagram.com/kvartal95official)

В сети по-разному отреагировали на поведение Елены Кравец в команде:

  • Не думала, что Леночка так может. Аж расстроили.
  •  Ничего страшного, ну сказала она так и что здесь такого? Она тоже человек, может не в настроении или зла на кого-то.
  • Как грубо повела себя Кравец! Ну вот как можно такое своим коллегам кричать? Мне было-бы стыдно за такое поведение.

Кравец показала истинное лицо: в сеть &quot;слили&quot; видео

Кравец показала истинное лицо: в сеть &quot;слили&quot; видео

Кравец показала истинное лицо: в сеть &quot;слили&quot; видео

Кравец возмутила сеть хамским поведением (скриншоты: instagram.com/kvartal95official)

Напомним, что номер "Квартала 95" про выборы "взорвал" сеть.

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