Кравец показала истинное лицо: в сеть "слили" видео

Елена Кравец возмутила фанатов своей игрой
Елена Кравец, актриса студии "Квартал 95" и проекта "Женский Квартал", накричала на своего коллегу. "Хамское поведение" возмутило поклонников артистки. Некоторые же посчитали, что ничего плохого она не сказала, а наоборот, показала себя как настоящую актрису. В ролике актеры "Квартала" работают над созданием сценки. Видео опубликовано в социальной сети Instagram.
"Вот где рождается магия смеха, который скоро заполнит собой весь зал Летнего театра "Морвокзала". Одесса, готовимся радовать тебя до слез! До встречи 13 августа", - говорится в подписи к видео.
В ролике показывается, как команда студии "Квартал 95" готовится к выступлению с шоу "Вечерний квартал". Артисты репетируют роли и отбрасывают несмешные шутки, вслух произнося все реплики из написанного сценария. В конце видео Кравец, обсуждая с коллегами сценарий, резко говорит: "Заткнись! Заткнись!".
Ось де народжується магія сміху, який скоро заповнить собою весь зал Літнього Театру "Морвокзалу". Одеса, готуємося веселити тебе до сліз! До зустрічі 13 серпня. Хто ще не купив квитки, посилання в профілі. #вечернийквартал #вечірнійквартал #читка #кварталмощьсила #квартал95 #kvartal95
Кравец возмутила сеть хамским поведением (видео: instagram.com/kvartal95official)
В сети по-разному отреагировали на поведение Елены Кравец в команде:
Кравец возмутила сеть хамским поведением (скриншоты: instagram.com/kvartal95official)
Напомним, что номер "Квартала 95" про выборы "взорвал" сеть.