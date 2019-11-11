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Зеленский записал срочное обращение, в котором сравнил Украину с КНДР (видео)

STYLERЖизнь    11.11.2019 - 15:24
Зеленский записал срочное обращение, в котором сравнил Украину с КНДР (видео)
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский снял видеообращение к украинцам относительно рынка земли

Владимир Зеленский в очередной раз напомнил украинцам о важности принятия закона о рынке земли. Об этом президент сказал в срочном видеообращении к народу Украины.

В частности, гарант отметил, что статья Конституции, которая говорит, что земля является объектом права собственности украинского народа, является одним из крупнейших обманов.

"Я расскажу вам об одном из самых больших обманов, который даже закреплен в Конституции. Это статья о том, что земля является объектом права собственности украинского народа. Почему это обман? Потому сегодня, как и все предыдущие годы, украинцы не являются полноценными хозяевами своей земли. Украинцы не могут продавать или покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения. Украинцы лишены этого права так же, как и граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы и Конго. Потому что в остальных странах мира: в соседних Польше, Беларуси, Германии, Франции, Италии, Канаде, США, Японии, Израиле, Китае рынок земли существует. Есть разные модели", - сказал Зеленский.

Срочное обращение Зеленского относительно рынка земли

Также в видеообращении президент Украины объявил о референдуме по вопросам продажи земли. В ближайшее время Верховная Рада должна разработать и принять закон, который четко установит виды и механизмы референдума и даст украинцам возможность решать судьбу тех или иных важных вопросов.

Добавим, что на прошлой неделе Зеленский распорядился начать подготовку к введению рынка земли.

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Новости Украины Рынок землиВладимир Зеленский
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