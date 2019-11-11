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Зеленський записав термінове звернення, у якому порівняв Україну з КНДР (відео)

STYLERЖиття    11.11.2019 - 15:24
Зеленський записав термінове звернення, у якому порівняв Україну з КНДР (відео)
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський зняв відеозвернення до українців щодо ринку землі

Володимир Зеленський вкотре нагадав українцям про важливість прийняття закону про ринок землі. Про це президент сказав у терміновому відеозверненні до народу України.

Зокрема гарант наголосив на тому, що стаття Конституції, яка говорить, що земля є об'єктом права власності українського народу, є одним з найбільших обманів.

"Я розповім вам про один з найбільших обманів, який навіть закріплений у Конституції. Це стаття про те, що земля є об'єктом права власності українського народу. Чому це обман? Бо сьогодні, як і всі попередні роки, українці не є повноцінними власниками своєї землі. Українці не можуть продавати чи купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Українці позбавлені цього права так само, як і громадяни Північної Кореї, Таджикистану, Венесуели, Куби та Конго. Бо в решті країн світу: в сусідніх Польщі, Білорусі, Німеччині, Франції, Італії, Канаді, США, Японії, Ізраїлі, Китаї ринок землі існує. Є різні моделі", - сказав Зеленський.

Термінове звернення Зеленського щодо ринку землі

Також у відеозверненні президент України оголосив про референдум з питань продажу землі. Найближчим часом Верховна Рада повинна розробити і прийняти закон, який чітко встановить види і механізми референдуму і дасть українцям можливість вирішувати долю тих чи інших важливих питань.

Додамо, що минулого тижня Зеленський розпорядився почати підготовку до запровадження ринку землі.

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