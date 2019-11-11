Это я запомнил: Зеленский раскрыл детали встречи с Януковичем и Медведевым

Владимир Зеленский вспомнил, как выступал перед Януковичем и Медведевым (Фото: РБК-Украина)

Зеленский вспомнил, как с актерами "Квартал 95" выступал перед двумя бывшими президентами

Владимир Зеленский вспомнил о своей встрече с Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, когда они еще были украинским и российским презедентами (2010-2014 и 2008-2012 годы соответственно). Нынешний глава государства подробно описал эту историю в интервью Дмитрию Гордону более полугода назад, и забавный эпизод заинтересовал сеть. Случай произошел на приватном корпоративе в лесу.

Зеленский признался, что хорошо помнит их реакцию на шутки артистов Студии "Квартал 95", участником и лидером которой был до своей политической карьеры.

"Пригласили нас на мероприятие, сказали: "Будут президенты". Ну, будут - хорошо... Миша - был такой министр культуры (Кулиняк) нам сказал, что будем выступать перед президентами. Привезли нас в какой-то очередной лес: обычно это в лесу почему-то происходит. Была сцена, выступала какая-то наша группа… какие-то лабухи... И была Повалий", - рассказал бывший юморист.

Владимир Зеленский вспомнил, как выступал перед Януковичем и Медведевым (Фото: РБК-Украина)

"Квартальщикам" пришлось ждать около полутора часов, пока не придут главные зрители - и как оказалось - единственные .

"Возвращаются Янукович и Медведев в халатах. И в халатах садятся за стол!

В общем, выступаем мы - сидят два человека. Янукович и Медведев. Я этому Мише говорю: "Миша, что ты нас подставил? Мы думали, тут народу полно, разодетые, все дела…". Он: "Вова, не видишь? Сидят два президента!" - "Ну хорошо. Сколько работаем?" - "Полчаса". Полчаса - отлично, пошабашили и домой. Отработали, и в конце выступления я говорю: "Выступает, тра-та-та, народная артистка, всеми любимая Таисия Повалий, встречайте!" И знаю, что собираю шмотки - и быстрее домой, в семью. А эти два красавца встают и уходят!.. она только начинает петь, а они встали и пошли…" - поделился историей Зеленский.

Виктор Янукович и Дмитрий Медведев (Фото из открытых источников)

Но уйти далеко у артистов не получилось. Кулиняк их "обрадовал" необходимостью выйти на бис и отыграть еще один сет.

"Слушай, у них там срочная беседа, нужно будет еще один блок показать". Я говорю: "Миша, ты издеваешься?". Он мне: "Ну, это же президенты, мало ли что…". Я: "Да что "мало ли что", имей совесть!". В общем, ладно, убедил он нас, что надо подождать. Вторая часть Марлезонского балета. Ждем мы, конечно, не полчаса, а полтора часа - возвращаются они вдвоем в халатах. И в халатах садятся за стол! Я смотрю на Мишу, он мне: "Все нормально, работаем". Мы показываем второй кусочек - острые политические шутки, разные. В конце я снова объявляю: "Народная артистка Украины Таисия Повалий!". Вот тут они точно встали - и опять ушли", - описал выступление "квартальщиков" Зеленский.

После этого оба зрителя решили поблагодарить артистов и подозвали к себе.

"Подходим мы - Медведев говорит: "Ребята, Владимир, конечно, шутки очень острые, мне очень понравились. Но у нас так не надо!". Это я запомнил. А Повалий так и не спела: вышла - ушла, вышла - ушла", - закончил историю Зеленский.