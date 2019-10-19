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Зеленский встретился со звездами шоу-бизнеса ради важного дела (фото)

STYLERЖизнь    19.10.2019 - 12:12
Зеленский встретился со звездами шоу-бизнеса ради важного дела (фото)
Зеленский провел встречу со звездами шоу-бизнеса (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Владимир Зеленский решил поговорить о популяризации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на встречу представителей шоу-бизнеса, спорта, кино и искусства, чтобы обсудить с ними популяризацию нашей страны в мире. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Зеленский убежден, что знаменитые люди своими достижениями могут помочь не только популяризировать Украину во всем мире, но и объединить всех украинцев, в независимости от места их проживания.

Зеленский встретился со звездами шоу-бизнеса ради важного дела (фото)

Зеленский провел встречу со звездами шоу-бизнеса (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Во встрече также приняли участие народные депутаты, которые работают в профильных комитетах Верховной Рады, и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Зеленский встретился со звездами шоу-бизнеса ради важного дела (фото)

Зеленский провел встречу со звездами шоу-бизнеса (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Президент заявил, что поддержка украинской культуры – это часть информационной политики, которая должна объединить и способствовать возвращению украинцев, которые в данное время живут на временно оккупированных территориях.

Зеленский встретился со звездами шоу-бизнеса ради важного дела (фото)

Зеленский провел встречу со звездами шоу-бизнеса (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Зеленский отметил, что очень важно, чтобы мы победили в войне не с помощью оружия, а благодаря дипломатии. Он также попросил, чтобы представители культуры, спорта и шоу-бизнеса рассказали о проблемах в их сфере, и правительство попытается решить их.

Зеленский провел встречу со звездами шоу-бизнеса (фото: facebook.com/Офис президента Украины и Александр Ройтбурд)

Глава государства также отметил, что необходимо формировать проукраинскую ментальность у тех, кто живет на неподконтрольных Украине территориях.

"Есть разные люди в Украине, и наша миссия - чтобы мы жили в одном пространстве, независимо от языка, национальности, религии", - отметил Зеленский.

В качестве примера президент привел спортивные победы, которые вызывают гордость и объединяют всех украинцев. Он также отметил, что важно, чтобы культура способствовала формированию положительного, демократического имиджа Украины.

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