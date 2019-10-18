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Как выглядел Офис президента до рождения Зеленского: уникальные фото

STYLERЖизнь    18.10.2019 - 17:02
Как выглядел Офис президента до рождения Зеленского: уникальные фото
Как офис президента Украины выглядел до Зеленского (коллаж: РБК-Украина)

Здание Офиса президента было построено советским архитектором Сергеем Григорьевым

Историческое здание на Банковой 11, где ныне расположен Офис президента Украины, не всегда был рабочим местом первых лиц. Но здание с колоннами на киевских холмах всегда имело особое историческое значение. Как выглядел дом на Банковой до рождения Владимира Зеленского, и кто занимал его с момента постройки, - в материале Styler.

Современное здание с колоннами было построено в период с 1936 по 1939 год группой харьковских архитекторов, которую возглавил Сергей Григорьев. Тогда это было здание штаба Киевского особого военного округа (КОВО), а улица называлась Орджоникидзе. Общая площадь составляет 22 тысячи 232 квадратных метра.

Как выглядел Офис президента до рождения Зеленского: уникальные фото

ЦК Компартии Украины, улица Орджоникидзе, июль 1947 год

Ранее на этом месте был Генеральный штаб армии Украинской Народной Республики (1918), а во времена гетмана Скоропадского - Генштаб армии Украинского государства.

После захвата Киева нацистами в здании разместили Гитлеровскую администрацию (Генералкомиссариат), а улицу переименовали в Бисмаркштрассе.

Как выглядел Офис президента до рождения Зеленского: уникальные фотоКак выглядел Офис президента до рождения Зеленского: уникальные фото

Гитлеровская администрация, Бисмаркштрассе, 1941 год

После освобождения Киева в 1944 году и до обретения независимости в здании находился Центральный комитет Компартии Украины.

Стоит отметить, что в свое время мимо здания нынешнего Офиса президента ходил трамвай.

Как выглядел Офис президента до рождения Зеленского: уникальные фотоКак выглядел Офис президента до рождения Зеленского: уникальные фото

ЦК Компартии Украины, улица Орджоникидзе, 1976 год

Администрация президента Украины была создана 13 декабря 1991 года Леонидом Кравчуком. А в 2005 году Виктор Ющенко переименовал орган в Секретариат президента Украины. В 2010 году Янукович вернул ему прежнее название.

А в 2019 году Указом президента Владимира Зеленского № 417/2019 от 20 июня 2019 года было объявлено о преобразовании Администрации президента Украины в Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения количества сотрудников.

Как выглядел Офис президента до рождения Зеленского: уникальные фото

Администрация президента Украины на Банковой, 11, после обретения независимости

К слову, улице Банковой, где в 30-х годах ХХ века было построено здание, уже 150 лет. В 1870 году ее проложили на территории бывшей усадьбы генерала Федора Трепова. Свое название она получила от Киевского отделения государственного банка Российской империи.

До 1919 года улица меняла название на Царедарскую и Треповскую. А позже стала улицей Орджоникидзе. В 1941 году нацисты стали называть ее Бисмаркштрассе. После освобождения Киева в 1944 году ей вернули коммунистическое название Орджоникидзе. А с 1992 года и по нынешнее время она носит свое первоначальное название - улица Банковая.

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