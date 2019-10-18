Как выглядел Офис президента до рождения Зеленского: уникальные фото

Как офис президента Украины выглядел до Зеленского (коллаж: РБК-Украина)

Здание Офиса президента было построено советским архитектором Сергеем Григорьевым

Историческое здание на Банковой 11, где ныне расположен Офис президента Украины, не всегда был рабочим местом первых лиц. Но здание с колоннами на киевских холмах всегда имело особое историческое значение. Как выглядел дом на Банковой до рождения Владимира Зеленского, и кто занимал его с момента постройки, - в материале Styler.

Современное здание с колоннами было построено в период с 1936 по 1939 год группой харьковских архитекторов, которую возглавил Сергей Григорьев. Тогда это было здание штаба Киевского особого военного округа (КОВО), а улица называлась Орджоникидзе. Общая площадь составляет 22 тысячи 232 квадратных метра.

ЦК Компартии Украины, улица Орджоникидзе, июль 1947 год

Ранее на этом месте был Генеральный штаб армии Украинской Народной Республики (1918), а во времена гетмана Скоропадского - Генштаб армии Украинского государства.

После захвата Киева нацистами в здании разместили Гитлеровскую администрацию (Генералкомиссариат), а улицу переименовали в Бисмаркштрассе.

Гитлеровская администрация, Бисмаркштрассе, 1941 год

После освобождения Киева в 1944 году и до обретения независимости в здании находился Центральный комитет Компартии Украины.

Стоит отметить, что в свое время мимо здания нынешнего Офиса президента ходил трамвай.

ЦК Компартии Украины, улица Орджоникидзе, 1976 год

Администрация президента Украины была создана 13 декабря 1991 года Леонидом Кравчуком. А в 2005 году Виктор Ющенко переименовал орган в Секретариат президента Украины. В 2010 году Янукович вернул ему прежнее название.

А в 2019 году Указом президента Владимира Зеленского № 417/2019 от 20 июня 2019 года было объявлено о преобразовании Администрации президента Украины в Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения количества сотрудников.

Администрация президента Украины на Банковой, 11, после обретения независимости

К слову, улице Банковой, где в 30-х годах ХХ века было построено здание, уже 150 лет. В 1870 году ее проложили на территории бывшей усадьбы генерала Федора Трепова. Свое название она получила от Киевского отделения государственного банка Российской империи.

До 1919 года улица меняла название на Царедарскую и Треповскую. А позже стала улицей Орджоникидзе. В 1941 году нацисты стали называть ее Бисмаркштрассе. После освобождения Киева в 1944 году ей вернули коммунистическое название Орджоникидзе. А с 1992 года и по нынешнее время она носит свое первоначальное название - улица Банковая.