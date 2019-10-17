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Дали поиграть: Зеленский рассмешил своим посещением латвийского сейма (видео)

STYLERЖизнь    17.10.2019 - 15:44
Дали поиграть: Зеленский рассмешил своим посещением латвийского сейма (видео)
Зеленский посетил здание парламента в Латвии (Коллаж РБК-Украина)

Зеленский попал на видео при посещении парламента

Президент Украины Владимир Зеленский, который на данный момент находится с официальным визитом в Латвии, посетил здание латвийского сейма, где ему дали доступ до деревянного молотка. Видео инцидента попало в сеть.

Владимир Зеленский посетил сейм Республики Латвия во время рабочего визита. Там он сразу сел за стол и поинтересовался деревянным молотком, который там лежал, у латвийского депутата.

Судя по кадрам видео, Владимиру Зеленскому объяснили, какой стороной молотка нужно бить. Он взял в руки молоток и ударил, после чего – улыбнулся и одобрительно покивал головой. После удара в зале сейма были слышны аплодисменты.

Владимир Зеленский в сейме Латвии (Видео: YouTube/Archie Goodwin)

Стоит отметить, что визит президента Украины Владимира Зеленского уже начал обрастать курьезными ситуациями и скандалами. О поездке Зеленского сообщили на официальной странице Офиса президента в Facebook, однако администраторы аккаунта допустили ошибку и вместо Латвии написали Литва. Пост вызвал гнев и смех у пользователей социальной сети, и они указали на ошибку, после чего публикацию трижды исправляли.

Позже заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко принес извинения читателям аккаунта и сообщил, что виновный найден – он получил взыскание и географический атлас в подарок.

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