Зеленський зустрівся з зірками шоу-бізнесу заради важливої справи (фото)

Зеленський провів зустріч із зірками шоу-бізнесу (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Володимир Зеленський вирішив поговорити про популяризацію України

Президент України Володимир Зеленський запросив на зустріч представників шоу-бізнесу, спорту, кіно і мистецтва, щоб обговорити з ними популяризацію нашої країни в світі. Про це повідомляє Офіс президента України.

Зеленський переконаний, що знамениті люди своїми досягненнями можуть допомогти не тільки популяризувати Україну в усьому світі, але і об'єднати всіх українців, незалежно від місця їх проживання.

Зеленський провів зустріч із зірками шоу-бізнесу (фото: facebook.com/president.gov.ua)

У зустрічі також взяли участь народні депутати, які працюють у профільних комітетах Верховної Ради, і міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський.

Зеленський провів зустріч із зірками шоу-бізнесу (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Президент заявив, що підтримка української культури – це частина інформаційної політики, яка повинна об'єднати і сприяти поверненню українців, які в даний час живуть на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський провів зустріч із зірками шоу-бізнесу (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Зеленський зазначив, що дуже важливо, щоб ми перемогли у війні не за допомогою зброї, а завдяки дипломатії. Він також попросив, щоб представники культури, спорту та шоу-бізнесу розповіли про проблеми в їх сфері, і уряд спробує вирішити іх.

Зеленський провів зустріч із зірками шоу-бізнесу (фото: facebook.com/Офис президента України Олександр Ройтбурд)

Глава держави також зазначив, що необхідно формувати проукраїнську ментальність у тих, хто живе на непідконтрольних Україні територіях.

"Є різні люди в Україні, і наша місія - щоб ми жили в одному просторі, незалежно від мови, національності, релігії", - зауважив Зеленський.

Як приклад президент навів спортивні перемоги, які викликають гордість і об'єднують всіх українців. Він також зазначив, що важливо, щоб культура сприяла формуванню позитивного, демократичного іміджу України.