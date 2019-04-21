Зеленский vs Порошенко: данные экзитполов "взорвали" сеть

Владимир Зеленский победил Петра Порошенко во втором туре выборов 2019. Об этом свидетельствуют данные экзитполов. Почти сразу же после закрытия избирательных участков в 20:00 были опубликованы первые цифры. Пользователи сети бурно отреагировали на такой внушительный разрыв между кандидатами.

Так, по данным экзитпола ТСН, Владимира Зеленского поддержали 72,7% избирателей, а Петра Порошенко - 27,3%.

Данные "Всеукраинского экзитпола" также свидетельствуют о том, что на президентских выборах в Украине побеждает Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,7% избирателей. За Петра Порошенко отдали свои голоса 26,3% опрошенных.

Украинцы оставляют множество комментариев под новостью. Кто-то радуется возможной победе Владимира Зеленского, кот-то расстраивается, считая, что сегодня нашей стране пришел конец.

"Так решил украинский народ. Народ сказал "нет" самому жадному президенту Украины. Кроме мастерских разговоров народ ничего не увидел, поскольку бедному народу не до безвиза, не до Европы";

"Люди, вы пожалеете";

"Все равно мы верим Зеленскому. Он умный. Я ему верю..."

"Порошенко, остаточное прощай!"

"С Богом, в "Зеленое воскресенье";

"Давайте посмотрим, что будет через 3-4 месяца... Тогда можно будет судить, что нас ждет в будущем".

Зеленский и Порошенко - экзитпол на выборах 2019 взорвал сеть (фото: facebook.com)

"Входим в неизвестность - либо ж*па, либо нам будет либо хорошо";

"Ну что, Петр Алексеевич, хочешь, не хочешь, а булаву надо отдать!"

"В СНГ еще остался президент на букву П..."

"Приду*ки, что вы натворили!"

"На что надеялся Порошенко? Думал, как обычно с рук сойдет?"

К слову, в штабе Владимира Зеленского уже празднуют победу, ссылаясь на данные экзитполов.

А в студии "Квартал 95" уже рассказали, кто будет исполнять роль президента в сериале "Слуга народа", а также будут ли "кварталовцы" снимать концерты и шутить над Зеленским, если он станет президентом Укрианы.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему он нарушил избирательное законодательство, показав заполненный бюллетень во время голосования.