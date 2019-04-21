Зеленский vs Порошенко: данные экзитполов "взорвали" сеть

Зеленский по результатам экзитполов победил с большим отрывом
Владимир Зеленский победил Петра Порошенко во втором туре выборов 2019. Об этом свидетельствуют данные экзитполов. Почти сразу же после закрытия избирательных участков в 20:00 были опубликованы первые цифры. Пользователи сети бурно отреагировали на такой внушительный разрыв между кандидатами.
Так, по данным экзитпола ТСН, Владимира Зеленского поддержали 72,7% избирателей, а Петра Порошенко - 27,3%.
Данные "Всеукраинского экзитпола" также свидетельствуют о том, что на президентских выборах в Украине побеждает Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,7% избирателей. За Петра Порошенко отдали свои голоса 26,3% опрошенных.
Украинцы оставляют множество комментариев под новостью. Кто-то радуется возможной победе Владимира Зеленского, кот-то расстраивается, считая, что сегодня нашей стране пришел конец.
Зеленский и Порошенко - экзитпол на выборах 2019 взорвал сеть (фото: facebook.com)
К слову, в штабе Владимира Зеленского уже празднуют победу, ссылаясь на данные экзитполов.
А в студии "Квартал 95" уже рассказали, кто будет исполнять роль президента в сериале "Слуга народа", а также будут ли "кварталовцы" снимать концерты и шутить над Зеленским, если он станет президентом Укрианы.
Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему он нарушил избирательное законодательство, показав заполненный бюллетень во время голосования.