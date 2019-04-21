Зеленський vs Порошенко: дані екзитполів "підірвали" мережу

Зеленський за результатами екзитполів переміг з великим відривом
Володимир Зеленський переміг Петра Порошенка у другому турі виборів 2019. Про це свідчать дані екзитполів. Майже відразу ж після закриття виборчих дільниць о 20:00 були опубліковані перші цифри. Користувачі мережі бурхливо відреагували на такий значний розрив між кандидатами.
Так, за даними екзитполу ТСН, Володимира Зеленського підтримали 72,7% виборців, а Петра Порошенка - 27,3%.
Дані "Всеукраїнського екзитполу" також свідчать про те, що на президентських виборах в Україні перемагає Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,7% виборців. За Петра Порошенка віддали свої голоси 26,3% опитаних.
Українці залишають безліч коментарів під новиною. Хтось радіє можливій перемозі Володимира Зеленського, хтось засмучується, вважаючи, що сьогодні нашій країні прийшов кінець.
Зеленський і Порошенко - екзитпол на виборах 2019 підірвав мережу (фото: facebook.com)
До речі, в штабі Володимира Зеленського вже святкують перемогу, посилаючись на дані екзитполів.
А в студії "Квартал 95" вже розповіли, хто буде виконувати роль президента в серіалі "Слуга народу", а також чи будуть "кварталівці" знімати концерти і жартувати над Зеленським, якщо він стане президентом України.
Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, чому він порушив виборче законодавство, показавши заповнений бюлетень під час голосування.