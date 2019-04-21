Не даст поводов для шуток: в "Квартале 95" сделали заявление о Зеленском (видео)

Выборы 2019 - кто заменит Зеленского в "Квартале 95" в случае его победы (коллаж РБК-Украина)

Владимиру Зеленскому уже подыскали замену в студии "Квартал 95"

Голосование на выборах президента Украины подошло к концу. Пока избирательные комиссии подсчитывают голоса, а в штабе Зеленского объявляют о победе на президентских выборах, ссылаясь на результаты экзит-полов, в студии "Квартал 95" уже подыскали замену Владимиру Зеленскому.

Артисты "Квартала" также рассказали, что они продолжат давать юмористические концерты без участия Зеленского. Кроме того в студии заявили, что уже приготовили концерт без Зеленского, запланированный на 5 мая. Об этом рассказал один из авторов "Квартала" и член штаба кандидата в президенты Артем Гагарин в интервью изданию "Новое время".

"Жизнь продолжается. Если 95 квартал остановится, то кто будет шутить над Зеленским? Но мне кажется, что он сделает все, чтобы не дать нам никакого повода для таких шуток", - сообщил он.

К тому же один из авторов и актеров студии Александр Пикалов рассказал, что в случае победы Зеленского на выборах, он может исполнить роль президента в сериале "Слуга народа".

Выборы 2019 - кто заменит Зеленского в "Квартале 95" в случае его победы (видео: YouTube/Новое время)

Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснил, почему он нарушил избирательное законодательство, показав заполненный боллетень во время голосования.

К слову, в штабе Владимира Зеленского пояснили почему Денис Манжосов отказался от пресс-конференции 11 апреля.