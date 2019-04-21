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Зеленский vs Порошенко: данные экзитполов "взорвали" сеть

STYLERВыборы 2019    21.04.2019 - 22:18
Зеленский vs Порошенко: данные экзитполов "взорвали" сеть
Зеленский и Порошенко - экзитпол на выборах 2019 взорвал сеть (коллаж: РБК-Украина)

Зеленский по результатам экзитполов победил с большим отрывом

Владимир Зеленский победил Петра Порошенко во втором туре выборов 2019. Об этом свидетельствуют данные экзитполов. Почти сразу же после закрытия избирательных участков в 20:00 были опубликованы первые цифры. Пользователи сети бурно отреагировали на такой внушительный разрыв между кандидатами.

Так, по данным экзитпола ТСН, Владимира Зеленского поддержали 72,7% избирателей, а Петра Порошенко - 27,3%. 

Данные "Всеукраинского экзитпола" также свидетельствуют о том, что на президентских выборах в Украине побеждает Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,7% избирателей. За Петра Порошенко отдали свои голоса 26,3% опрошенных.

Украинцы оставляют множество комментариев под новостью. Кто-то радуется возможной победе Владимира Зеленского, кот-то расстраивается, считая, что сегодня нашей стране пришел конец.

  • "Так решил украинский народ. Народ сказал "нет" самому жадному президенту Украины. Кроме мастерских разговоров народ ничего не увидел, поскольку бедному народу не до безвиза, не до Европы";
  • "Люди, вы пожалеете";
  • "Все равно мы верим Зеленскому. Он умный. Я ему верю..."
  • "Порошенко, остаточное прощай!"
  • "С Богом, в "Зеленое воскресенье";
  • "Давайте посмотрим, что будет через 3-4 месяца... Тогда можно будет судить, что нас ждет в будущем".

Зеленский vs Порошенко: данные экзитполов &quot;взорвали&quot; сеть

Зеленский и Порошенко - экзитпол на выборах 2019 взорвал сеть (фото: facebook.com)

  • "Входим в неизвестность - либо ж*па, либо нам будет либо хорошо";
  • "Ну что, Петр Алексеевич, хочешь, не хочешь, а булаву надо отдать!"
  • "В СНГ еще остался президент на букву П..."
  • "Приду*ки, что вы натворили!"
  • "На что надеялся Порошенко? Думал, как обычно с рук сойдет?"

К слову, в штабе Владимира Зеленского уже празднуют победу, ссылаясь на данные экзитполов. 

А в студии "Квартал 95" уже рассказали, кто будет исполнять роль президента в сериале "Слуга народа", а также будут ли "кварталовцы" снимать концерты и шутить над Зеленским, если он станет президентом Укрианы.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему он нарушил избирательное законодательство, показав заполненный бюллетень во время голосования.

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