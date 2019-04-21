Зеленський vs Порошенко: дані екзитполів "підірвали" мережу

Зеленський і Порошенко - екзитпол на виборах 2019 підірвав мережу (колаж РБК-Україна)

Зеленський за результатами екзитполів переміг з великим відривом

Володимир Зеленський переміг Петра Порошенка у другому турі виборів 2019. Про це свідчать дані екзитполів. Майже відразу ж після закриття виборчих дільниць о 20:00 були опубліковані перші цифри. Користувачі мережі бурхливо відреагували на такий значний розрив між кандидатами.

Так, за даними екзитполу ТСН, Володимира Зеленського підтримали 72,7% виборців, а Петра Порошенка - 27,3%.

Дані "Всеукраїнського екзитполу" також свідчать про те, що на президентських виборах в Україні перемагає Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,7% виборців. За Петра Порошенка віддали свої голоси 26,3% опитаних.

Українці залишають безліч коментарів під новиною. Хтось радіє можливій перемозі Володимира Зеленського, хтось засмучується, вважаючи, що сьогодні нашій країні прийшов кінець.

"Так вирішив український народ. Народ сказав "ні" найжадібнішому президентові України. Крім майстерних розмов народ нічого не побачив, оскільки бідному народу не до безвізу, не до Європи";

"Люди, ви пошкодуєте";

"Все одно ми віримо Зеленському. Він розумний. Я йому вірю..."

"Порошенко, остаточне прощай!"

"З Богом, в "Зелену неділю";

"Давайте подивимося, що буде через 3-4 місяці... Тоді можна буде судити, що нас чекає в майбутньому".

Зеленський і Порошенко - екзитпол на виборах 2019 підірвав мережу (фото: facebook.com)

"Входимо в невідомість - або ж*па, або нам буде добре";

"Ну що, Петро Олексійовичу, хочеш, не хочеш, а треба віддати булаву!"

"В СНД ще залишився президент на букву П..."

"Приду*ки, що ви накоїли!"

На що сподівався Порошенко? Думав, як зазвичай з рук зійде?"

До речі, в штабі Володимира Зеленського вже святкують перемогу, посилаючись на дані екзитполів.

А в студії "Квартал 95" вже розповіли, хто буде виконувати роль президента в серіалі "Слуга народу", а також чи будуть "кварталівці" знімати концерти і жартувати над Зеленським, якщо він стане президентом України.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, чому він порушив виборче законодавство, показавши заповнений бюлетень під час голосування.