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Зеленський vs Порошенко: дані екзитполів "підірвали" мережу

STYLERВибори 2019    21.04.2019 - 22:18
Зеленський vs Порошенко: дані екзитполів "підірвали" мережу
Зеленський і Порошенко - екзитпол на виборах 2019 підірвав мережу (колаж РБК-Україна)

Зеленський за результатами екзитполів переміг з великим відривом

Володимир Зеленський переміг Петра Порошенка у другому турі виборів 2019. Про це свідчать дані екзитполів. Майже відразу ж після закриття виборчих дільниць о 20:00 були опубліковані перші цифри. Користувачі мережі бурхливо відреагували на такий значний розрив між кандидатами.

Так, за даними екзитполу ТСН, Володимира Зеленського підтримали 72,7% виборців, а Петра Порошенка - 27,3%.

Дані "Всеукраїнського екзитполу" також свідчать про те, що на президентських виборах в Україні перемагає Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,7% виборців. За Петра Порошенка віддали свої голоси 26,3% опитаних.

Українці залишають безліч коментарів під новиною. Хтось радіє можливій перемозі Володимира Зеленського, хтось засмучується, вважаючи, що сьогодні нашій країні прийшов кінець.

  • "Так вирішив український народ. Народ сказав "ні" найжадібнішому президентові України. Крім майстерних розмов народ нічого не побачив, оскільки бідному народу не до безвізу, не до Європи";
  • "Люди, ви пошкодуєте";
  • "Все одно ми віримо Зеленському. Він розумний. Я йому вірю..."
  • "Порошенко, остаточне прощай!"
  • "З Богом, в "Зелену неділю";
  • "Давайте подивимося, що буде через 3-4 місяці... Тоді можна буде судити, що нас чекає в майбутньому".

Зеленський vs Порошенко: дані екзитполів &quot;підірвали&quot; мережу

Зеленський і Порошенко - екзитпол на виборах 2019 підірвав мережу (фото: facebook.com)

  • "Входимо в невідомість - або ж*па, або нам буде добре";
  • "Ну що, Петро Олексійовичу, хочеш, не хочеш, а треба віддати булаву!"
  • "В СНД ще залишився президент на букву П..."
  • "Приду*ки, що ви накоїли!"
  • На що сподівався Порошенко? Думав, як зазвичай з рук зійде?"

До речі, в штабі Володимира Зеленського вже святкують перемогу, посилаючись на дані екзитполів.

А в студії "Квартал 95" вже розповіли, хто буде виконувати роль президента в серіалі "Слуга народу", а також чи будуть "кварталівці" знімати концерти і жартувати над Зеленським, якщо він стане президентом України.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, чому він порушив виборче законодавство, показавши заповнений бюлетень під час голосування.

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