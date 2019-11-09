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Зеленский во время пробежки ответил на важный вопрос

STYLERЖизнь    09.11.2019 - 18:45
Зеленский во время пробежки ответил на важный вопрос
Зеленский рассказал о дне украинской письменности и языка (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста касательно дня украинской письменности и языка

Сегодня, 9 ноября, отмечается день украинской письменности и языка, который был установлен 6 ноября 1997 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Журналисту удалось поговорить об этом празднике с нынешним главой государства Владимиром Зеленским во время его утренней пробежки.

Журналист спросил у президента, как он отмечает этот праздник, и что именно для него означает этот день. Зеленский отметил, что будет работать, писать и поздравлять детей.

Зеленский рассказал о дне украинской письменности и языка (видео: YouTube/UA:Перший)

Корреспондент отметил, что в Украине существует проблема с тем, что многие спикеры Верховной Рады до сегодняшнего дня говорят неправильно. Они говорят, что "закони приймають". И спросил Зеленского знает ли он, как правильно нужно говорить.

Зеленский отметил, что за законы необходимо голосовать. При этом он отметил, что самое главное это не то, как говорят депутаты, поскольку они все из разных регионов Украины. По словам президента, они должны голосовать за правильные законы и это самое главное, потому что они являются лицом украинской политики.

Журналист согласился с главой государства и подчеркнул, что на украинском языке правильно говорить: "закони ухвалюють".

Напомним, что Зеленский в новом видеоролике "Відверто з президентом" рассказал о своей самой большой мечте.

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