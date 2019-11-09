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Зеленський під час пробіжки відповів на важливе питання

STYLERЖиття    09.11.2019 - 18:45
Зеленський під час пробіжки відповів на важливе питання
Зеленський розповів про день української писемності та мови (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський відповів на запитання журналіста щодо дня української писемності та мови

Сьогодні, 9 листопада, відзначається день української писемності та мови, який було встановлено 6 листопада 1997 року другим президентом України Леонідом Кучмою. Журналісту вдалося поговорити про це свято з нинішнім главою держави Володимиром Зеленським під час ранкової пробіжки.

Журналіст запитав у президента, як він відзначає це свято, і що саме для нього означає цей день. Зеленський зазначив, що буде працювати, писати і вітати дітей.

Зеленський розповів про день української писемності та мови (відео: YouTube/UA:Перший)

Корреспондент зазначив, що в Україні існує проблема з тим, що багато спікерів Верховної Ради до сьогоднішнього дня говорять неправильно. Вони кажуть, що "закони приймають". І запитав Зеленського, чи він знає, як правильно потрібно говорити.

Зеленський зазначив, що за закони необхідно голосувати. При цьому він зазначив, що найголовніше це не те, як кажуть депутати, оскільки вони всі з різних регіонів України. За словами президента, вони повинні голосувати за правильні закони і це найголовніше, тому що вони є обличчям української політики.

Журналіст погодився з главою держави і підкреслив, що українською мовою правильно казати: "закони ухвалюють".

Нагадаємо, що Зеленський в новому відеоролику "Відверто з президентом" розповів про свою найбільшу мрію.

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