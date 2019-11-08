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Зеленский рассказал о своей самой большой мечте (видео)

STYLERПерсоны    08.11.2019 - 07:56
Зеленский рассказал о своей самой большой мечте (видео)
Зеленский на Tesla рассказал о своей мечте (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский рассказал, чего бы ему хотелось больше всего

Владимир Зеленский в новом видеоролике "Відверто з президентом" рассказал о своей самой большой мечте. Президент проехался по улицам Киева на Tesla, говоря о вызовах, с которыми сталкивается на посту главы государства.

По словам президента, больше всего он хочет, чтобы люди в Украине воссоединились. Это касается, как общества, так и территорий. Зеленский уверен, что только консолидированное общество может полноценно бороться за возвращение целостности Украины.

"Хотелось, чтобы мы воссоединились ради одной главной победы. А победа у нас такая: вернуть все и всех, никого на этом пути не растерять", - сказал президент.

Только тогда, уверен Зеленский, можно будет полноценно сосредоточиться на рефрмах и экономике.

"Это сейчас мечта. Большая мечта", - подытожил президент.

    Зеленский на Tesla рассказал о своей главной мечте (видео: YouTube/Зе!Президент)

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