Я знаю, что есть ошибки: Зеленский сделал важное признание

Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленский признал, что ошибается, но пообещал, что будет стараться

Президент Украины Владимир Зеленский дал небольшое интервью за рулем автомобиля Tesla в программе "Відверто з президентом". Он рассказал о своих достижениях за последние четыре месяца, а также поделился планами о развитии будущего страны. Кроме того, Зеленский сделал признание о русском языке.

Владимир Зеленский отметил, что за последние несколько месяцев он начал забывать русский язык, на котором ранее разговаривал в повседневной жизни. Президент отметил, что на украинском языке он стал говорить лучше, но ошибки все еще присутствуют.

"Уровень украинского языка, по моему личному мнению, растет. Но я знаю, что есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Может и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь его знать. Практика, больше говорить, лучше – с умными людьми", - подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что в разговоре на русском языке у него уже возникают сложности, так как он начал забывать слова.

"Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова. Называю слово и говорю человеку, который рядом со мной: "Как это по-русски?". И называешь украинское слово и переводишь. То есть, иногда есть и такие примеры", - признался Зеленский.

Владимир Зеленский сделал признание о языках (Видео: YouTube / Зе!Президент)