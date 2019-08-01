Зеленский в шортах показал, как проходит его утро

Владимир Зеленский в свободное от работы время посещает спортзал. Новое фото, на котором подтянутый президент Украины выполняет приседания, глава государства опубликовал в своих социальных сетях.

На снимке Владимир Зеленский в голубой футболке, серых шортах и белых носках делает выпад, опираясь на всю поверхность стопы.

"Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро!" - написал президент под фото.

Зеленский делает приседания с выпадом (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Пользователи сети довольно неоднозначно отреагировали на утреннее приветствие Зеленского. Одни в восторге от шикарной физической формы, в которой сейчас находится гарант, а другие считают неуместным то, что он ходит в спортзал в то время, когда в стране так много насущных вопросов, требующих решений.

Зарядка позитивом

Самый яркий, народный, простой, и лучший наш президент, о котором мечтает каждая страна в мире!

Первый президент, который своим примером мотивирует к спорту! Это достойно уважения! Если у президента есть пару часов для спорта, то, думаю, и у каждого может найтись пару часов на себя! А остальное - то все отговорки

Владимир Зеленский, и вам доброго утра и хорошего дня. Вы не обращайте внимания на людей, пишущих гадости. Вы слишком мало у власти, чтоб вам что-то предъявить! Но в отличие от всех президентов в вас есть все: и позитив, и стремление и пи***лей можете дать:)

Він що, не має права на особисте життя? Якщо він став президентом, то йому перетворитися на робота? Так по вашому потрібно. Шаурму не їж, бо війна, а ти шаурму хаваєш на заправці. На море не ходи, бо реформи не закінчено. Спортом ні-ні. Бо міняєш імідж пузатих і мордатих на нормального. Ви чого хочете?

Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

За сутки 14 обстрелов. Президент то на пляже, то на концерте, то в спортзале... Нах*ра было идти в президенты? Мог бы развлекаться и без этой должности.

Может, пора выполнять обязанности президента? Хватит копировать Путина. Одни глупые философствования, концерты, манипуляции и фотки с пляжа и спортзала.

Зеля, да все уже поняли, какой ты милаха фотогеничный. Работать начинать когда собираешься?

А что вы кушали на завтрак и в пижаме какого цвета вы спали?

Политика политикой, а пляж никто не отменял. Политика политикой, а Лигу смеху никто не отменял. Не президент, а чучело

Уважаемый Владимир Александрович. Вы должны понять, что кроме самых недалеких - всем п*срать, как вы делаете выпады. Президента выбирают не за количество отжиманий и не за умение делать шпагат.

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Добавим, что упражнение, которое делает Зеленский на фото, помогает одновременно укрепить все мышцы ноги, бедра, развивает пластику и гибкость. А еще выпады позволяют лучше понять, по какому принципу работает тело и как держать красивую осанку.

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