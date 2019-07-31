ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Продайте авто: Зеленский рассказал мэру Смелы, как погасить долги города

STYLERЖизнь    31.07.2019 - 22:41
Продайте авто: Зеленский рассказал мэру Смелы, как погасить долги города
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский слушал, как чиновники перекладывают друг на друга ответственность

Владимир Зеленский предложил и.о главы Смелы оригинальное решение, как погасить долги города за отопление. Президент Украины посоветовал ему продать свой автомобиль. Об этом глава государства в ходе совещания с вице-премьером Геннадием Зубко, и.о. мэра Смелы Виктором Федоренко и отстраненным мэром Алексеем Цибко. Об этом сообщает издание "ПроЧерк".

Зеленскому на совещании сообщили, что население платит за отопление, однако  у города все равно имеется задолженность. Городские власти взяли на себя долги предприятия "Смелаэнергоинвест" и не могут справиться с оплатой. Это и есть причина проблемы с теплом.

Продайте авто: Зеленский рассказал мэру Смелы, как погасить долги городаФото: Зеленский на совещании (procherk.info)

В ходе совещания Федоренко и Цибко начали перекладывать вину за задолженность друг на друга. Зеленский спросил у Федоренко, какая у него машина, тот ответил ему, что Тойота. Тогда президент посоветовал ему продать автомобиль, чтобы расчитаться с долгами города.

В конце совещания Зеленский резюмировал, что никто не сорвет отопительный сезон в Смеле.

Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский в Черкассах отказался принять в подарок свою миниатюрную копию - гипсовый бюст - от журналистов канала 1+1. Президент Украины сказал, что он видел этот "шедевр" в интернете. Но признался, гипсовый сувенир ему не нравится.

Ранее мы писали о том, что Филарет обратился к Зеленскому за срочной помощью. По словам Филарета, возглавляемая Епифанием ПЦУ ущемляет права верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В Черкассах охрана Зеленского влипла в скандал: появилось видео Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА
Новости Украины Владимир Зеленский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь