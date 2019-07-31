Продайте авто: Зеленский рассказал мэру Смелы, как погасить долги города

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский слушал, как чиновники перекладывают друг на друга ответственность

Владимир Зеленский предложил и.о главы Смелы оригинальное решение, как погасить долги города за отопление. Президент Украины посоветовал ему продать свой автомобиль. Об этом глава государства в ходе совещания с вице-премьером Геннадием Зубко, и.о. мэра Смелы Виктором Федоренко и отстраненным мэром Алексеем Цибко. Об этом сообщает издание "ПроЧерк".

Зеленскому на совещании сообщили, что население платит за отопление, однако у города все равно имеется задолженность. Городские власти взяли на себя долги предприятия "Смелаэнергоинвест" и не могут справиться с оплатой. Это и есть причина проблемы с теплом.

Фото: Зеленский на совещании (procherk.info)

В ходе совещания Федоренко и Цибко начали перекладывать вину за задолженность друг на друга. Зеленский спросил у Федоренко, какая у него машина, тот ответил ему, что Тойота. Тогда президент посоветовал ему продать автомобиль, чтобы расчитаться с долгами города.

В конце совещания Зеленский резюмировал, что никто не сорвет отопительный сезон в Смеле.

Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский в Черкассах отказался принять в подарок свою миниатюрную копию - гипсовый бюст - от журналистов канала 1+1. Президент Украины сказал, что он видел этот "шедевр" в интернете. Но признался, гипсовый сувенир ему не нравится.

Ранее мы писали о том, что Филарет обратился к Зеленскому за срочной помощью. По словам Филарета, возглавляемая Епифанием ПЦУ ущемляет права верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата.