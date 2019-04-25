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Зеленский сделал заявление о "языковом законе": бурная реакция сети

STYLERЖизнь    25.04.2019 - 17:09
Зеленский сделал заявление о "языковом законе": бурная реакция сети
Зеленский высказался о языковом законе (коллаж: РБК-Украина)

Владимир Зеленский будет анализировать "закон о языке" после принятия президентских полномочий

Владимир Зеленский отреагировал на принятие "Закона о языке", написав на своей Facebook-странице, что собирается изучить новоутвержденный законопроект на предмет соблюдения конституционных прав. Пользователи сети в свою очередь бурно высказались о такой позиции победителя выборов президента Украины.

Напомним, Зеленский отметил, что после принятия полномочий президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины.

Многие из пользователей сети полагают, что Владимиру Зеленскому стоит сначала самому выучить украинский язык, а потом уже анализировать законопроект. Однако кое-кто считает, что язык - это не главное, главное, чтобы в Украине был мир, и наконец снизились тарифы.

  • "Да, и язык пусть выучит заодно! А то как-то странно: президент Украины чаще разговаривает на русском, чем на государственном";
  • "Прочитала текст и возник вопрос: А то что, если не понравится Зеленскому, то будем обратно лошадей возвращать?"
  • "Да пусть разговаривает и на китайском, главное чтобы любил и заботился о народе и стране. Потому что до сих пор наши "гаранты" все хорошо разговаривали на украинском, но лучше жить не стало";
  • "Чтобы проанализировать языковой закон, нужно сперва изучить украинский язык";
  • "Да, интересно. А почему он, ой, извините, его команда до сих пор его не проанализировала?"
  • Сначала тарифы пусть снизит, а то нечем более заняться, как язык анализировать. Тарифы, тарифы!"

Зеленский сделал заявление о &quot;языковом законе&quot;: бурная реакция сети

Украинцы под Верховной Радой радуются принятию "языкового закона" (фото: РБК-Украина)

  • "Лично мне украинский язык совсем ничего не дает. У нас в Харькове все разговаривают на русском языке..."
  • "Может, сначала пусть выучит украинский язык, а потом будет анализировать. Напоминаю, согласно Конституции Президент Украины обязан владеть украинским языком, именно владеть, а не понимать. Так что учите!"
  • "Владимир, держитесь, не бросайте народ";
  • "А мог просто свалить на предшественников. И перед противниками и сторонниками проскочить".

Напомним, Владимир Зеленский, который уже скоро официально станет президентом Украины, поменял имя на своей персональной странице в Facebook.

Ранее мы писали о том, что сотни украинцев под Верховной Радой праздновали принятие "языкового закона" 25 апреля, который поддержали 278 народных депутатов.

Скандал со статьей о Зеленском получил неожиданное продолжение В Раде рассказали, когда обнародуют окончательный вариант "языкового закона"
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