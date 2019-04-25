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Языковой закон принят: украинцы празднуют победу под Радой (фоторепортаж)

STYLERЖизнь    25.04.2019 - 11:43
Языковой закон принят: украинцы празднуют победу под Радой (фоторепортаж)
Языковой закон принят (фото: РБК-Украина)

Сотни украинцев под Радой праздновали принятие языкового закона 25 апреля

Языковой закон принят Верховной Радой 25 апреля. Его поддержали 278 народных депутатов.

Языковой закон принят: украинцы празднуют победу под Радой (фоторепортаж)

Скриншот

Свидетелями этого исторического события стали миллионы украинцев, которые следили за ходом голосования онлайн, а также сотни граждан, которые пришли под стены парламента в поддержку языкового закона.

Так, под Радой с самого утра в четверг собрались почти 1000 людей. Многие пришли на акцию с плакатами, на которых были надписи: "Спершу російська мова, потім - російські танки", "Мова на часі", "Вимагаємо закон про державну мову!", "Мова - це зброя", "Мова - цінність. 100 %" и другие.

После того, как спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил с трибуны, что закон принят, площадь взорвалась овациями. Как украинцы на Грушевского праздновали победу украинского языка - смотрите в нашем фоторепортаже.

 

Как украинцы под Радой праздновали принятие языкового закона

Украинцы празднуют принятие языкового закона

Отметим, что языковой закон за длительное время оброс огромным количеством мифов. Например, некоторые русскоязычные украинцы думают, что им будут запрещать разговаривать на родном для них языке в быту. считают (благодаря пропаганде Кремль ТВ и недобросовестным политикам), что русскоязычных будут притеснять, думают, что СМИ теперь будут только украиноязычными. Но это все неправда! О главных мифах и "страшилках" языкового закона читайте в материале Styler.

Кстати, пока украинцы праздновали победу под Радой, в самом парламенте пели Гимн Украины.

Гимн Украины после принятия языкового закона 

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