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Владимир Зеленский сменил имя: что произошло

STYLERЖизнь    25.04.2019 - 15:18
Владимир Зеленский сменил имя: что произошло
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский поменял имя в соцсетях

Владимир Зеленский, который уже скоро официально станет президентом Украины, поменял имя на своей персональной странице в Facebook. Это произошло 25 апреля. Так, до 14:00 на странице бывшего лидера студии "Квартал 95" было написано его имя по-русски - Владимир Зеленский. Теперь же имя будущего гаранта написано на украинском языке - Володимир Зеленський.

Кроме того, совсем недавно страница Зеленского получила галочку верификации. Это значит, что она действительно принадлежит ее владельцу и не является фейковой.

Владимир Зеленский сменил имя: что произошло

Скриншот (facebook.com/zelenskiy95)

Отметим, что 25 апреля на странице Зеленского был опубликован пост о том, что он изучит "языковой закон" на предмет соблюдения конституционных прав. Эту публикацию Зеленский сделал еще под своим "старым именем".

Владимир Зеленский сменил имя: что произошло

Скриншот (facebook.com/zelenskiy95)

Интересно, что URL-адрес страницы Зеленского не изменился. На данный момент он выглядит так: www.facebook.com/zelenskiy95.

Владимир Зеленский сменил имя: что произошло

Скриншот

При этом, правильная транслитерации фамилии Владимира Зеленского с украинского языка выглядит так: Zelenskyi. В то время как у него в URL написано Zelenskiy.

Владимир Зеленский сменил имя: что произошло

Скриншот

Пользователи уже активно комментируют "переименование" Зеленского и шутят, что "языковой закон еще не подписали, а он уже действует".

Напомним, недавно в сети разгорелся скандал из-за того, что Владимир Зеленский якобы завел страничку в Twitter и сразу же подписался на аккаунты Кремля и премьер-министра России Дмитрия Медведева. Позже в пресс-службе шоумена прокомментировали это недоразумение. 

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