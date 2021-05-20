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Зеленский сделал заявление о военном параде: "и на суше, и на воде"

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Киев, Четверг 20 мая 2021 13:05
Зеленский сделал заявление о военном параде: "и на суше, и на воде" Фото: Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая пообещал, что в День Независимости Украины, 24 августа, состоится большой военный парад, посвященный 30-летию независимости нашей страны.

Как и где будет проходить военный парад - читайте в нашем материале ниже.

По словам Зеленского, грядущий праздник независимости украинцы "запомнят навсегда".

"24 августа состоится большой военный парад - и на суше, и на воде - на Днепре и в Одессе", - сказал он и добавил, что также в этот день вечером состоится концерт украинских звезд на НСК "Олимпийском".

"Наземный" военный парад традиционно пройдет на улице Крещатик и на майдане Независимости в столице.

Известно также, что к участию в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины пригласят представителей иностранных государств, дипломатического корпуса, международных организаций и украинской диаспоры.

Зеленский сделал заявление о военном параде: &quot;и на суше, и на воде&quot;

Фото: Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая (РБК-Украина)

Кроме того, 24 августа пройдет первый "саммит первых леди и джентльменов", на которых будут рассматриваться важные вопросы. По словам Зеленского, этот саммит будет проводится регулярно и всегда в Украине.

Кстати, Зеленский пообещал, что минимальная зарплата до конца года вырастет до 6 500 гривен.

Также президент Украины сделал важное заявление о встрече с Путиным.

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