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Зеленский о встрече с Путиным: или в месте конфликта, или на нейтральной территории

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Киев, Четверг 20 мая 2021 12:37
Зеленский о встрече с Путиным: или в месте конфликта, или на нейтральной территории Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным может пройти или на Донбассе, или на нейтральной территории. Встреча точно не пройдет в Москве.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Он напомнил, что предложил Путину встречу в любом месте украинского Донбасса.

"Президент России предложил встречу в Москве. Но традиционно такие встречи во время конфликта происходят в месте конфликта или на нейтральной территории. Скажу откровенно, начат разговор между Офисом президента Украины и Российской Федерацией", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча Зеленского и Путина может стать исторической.

А сам президент не исключал, что такая встреча могла бы пройти, например, в Ватикане.

При этом российская сторона утверждает, что Путин может встретиться с Зеленским только для обсуждения двусторонних отношений, но не по вопросам оккупированного Крыма или Донбасса. Сам российский президент предложил Зеленскому обсуждать вопросы войны с представителями оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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