Зеленский рассказал, где встретит Новый год: фото локации

Владимир Зеленский рассказал о планах на новогоднюю ночь (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский сообщил, где встретит Новый год

Владимир Зеленский рассказал, где он будет 31 декабря, в Новогоднюю ночь. Президент Украины ответил на вопрос журналиста во время своего рабочего визита в Ивано-Франковскую область. По словам главы страны, новогоднюю ночь он проведет в Прикарпатье.

"Не скажу! Буду, буду Новый год встречать здесь. Но еще должен вернуться. Еще там вернусь на работу, а встречать – здесь. Хочу", – рассказал Зеленский.

Стоит отметить, что ранее уже было известно, что Владимир Зеленский будет 31 декабря в государственной резиденции "Синегора". Она расположена в селе Гута Ивано-Франковской области. К гаранту приедет Глава Офиса президента Андрей Богдан со своей спутницей Анастасией Сличной.

Зеленський на Прикарпатті. Калущина. НАЖИВО Опубліковано Galka.if.ua Субота, 28 грудня 2019 р.

Государственная резиденция "Синегора" основана по инициативе Леонида Кучмы в 2001 году. Расположена она в Гуте вблизи массива Горганы на базе старого санатория. Ранее владельцем этих земель был сам император Франц-Иосиф, который любил здесь охотиться, ведь резиденция и прилегающие к ней территории расположены среди горных сосновых лесов на высоте 600 метров над уровнем моря. Сегодня на 10 тысячах гектаров "Синегоры" находятся гостевые коттеджи, зимний сад, вертолетная площадка, охотничьи вышки, лыжная трасса с подъемником и многое другое.

На территории особоняка находятся редкие животные. Напротив резиденции есть большой пруд с карпами и форелью, там же плавают дикие утки. На рукотворном острове стоит православная часовня.







Резиденция "Синегора" на Прикарпатье (фото: zruchno travel)