Зеленський розповів, де зустріне Новий рік: фото локації

Володимир Зеленський розповів про плани на новорічну ніч (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський повідомив, де зустріне Новий рік

Володимир Зеленський розповів, де він буде 31 грудня, у Новорічну ніч. Президент України відповів на питання журналіста під час свого робочого візиту на Івано-Франківщину. За словами голови країни, новорічну ніч він проведе на Прикарпатті.

"Не скажу! Буду, буду Новий рік зустрічати тут. Але ще повинен повернутися. Ще там повернуся на роботу, а зустрічати – тут. Хочу", – розповів Зеленський.

Варто відзначити, що раніше вже було відомо, що Володимир Зеленський буде 31 грудня в державній резиденції "Синегора". Вона розташована в селі Гута Івано-Франківської області. До гаранта приїде Голова Офісу президента Андрій Богдан зі своєю супутницею Анастасією Сличною.

Зеленський на Прикарпатті. Калущина. НАЖИВО Опубліковано Galka.if.ua Субота, 28 грудня 2019 р.

Державна резиденція "Синегора" заснована за ініціативою Леоніда Кучми в 2001 році. Розташована вона в Гуті поблизу масиву Горгани на базі колишнього санаторію. Раніше власником цих земель був сам імператор Франц-Йосиф, який любив тут полювати, адже резиденція і прилеглі до неї території розташовані серед гірських смерекових лісів на висоті 600 метрів над рівнем моря. Сьогодні на 10 тисячах гектарів "Синегори" знаходяться гостьові котеджі, зимовий сад, вертолітний майданчик, мисливські вишки, лижна траса з підйомником і багато іншого.

На території особоняка знаходяться рідкісні тварини. Навпроти резиденції є великий ставок з коропами і фореллю, там же плавають дикі качки. На рукотворному острові стоїть православна каплиця.





Резиденція "Синьогора" на Прикарпатті (фото: zruchno travel)