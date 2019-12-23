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Руслана могла стать президентом Украины после Майдана: очень просили

STYLERПерсоны    23.12.2019 - 21:48
Руслана могла стать президентом Украины после Майдана: очень просили
Руслана могла стать президентом Украины (Коллаж РБК-Украина)

Руслана рассказала, почему не стала баллотироваться на пост президента

Украинская певица Руслана заявила, что после Революции Достоинства она имела все шансы стать президентом страны. Однако артистка решила не связывать свою жизнь с политикой, тем более, что в 2006 году она уже была депутатом в Верховной Раде Украины.

В интервью Катерине Осадчей Руслана призналась, что ее многие просили баллотироваться на президентский пост.

"Не было проблем даже стать президентом! После Майдана была очень патриотическая волна, и меня очень просили баллотироваться в президенты!" – рассказала Руслана.

Она добавила, что не уверена в том, что у нее были шансы выиграть выборы.

"Я не говорю, что я стала бы президентом, но это могло бы быть! По крайней мере, я могла бы баллотироваться. Что я тебе скажу? Это не моя игра! Наверное, мое нутро не выдерживает такие расклады. Вот на сцене я - та, кто я есть!" – резюмировала Руслана Лыжичко.

Также она объяснила, почему не стала баллотироваться во второй раз в депутаты Верховной Рады Украины.

"Несмотря на все обещания и предложения – в политике же заработать большие деньги не так сложно - я не купилась на это и решила: пусть лучше меньше денег, но так, как я себя чувствую", - отметила артистка.

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Новости Украины Руслана Лыжичкоукраинские артисты
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