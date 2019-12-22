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Как Зеленский: известный российский актер мечтал стать президентом Украины

STYLERЖизнь    22.12.2019 - 19:57
Как Зеленский: известный российский актер мечтал стать президентом Украины
Гоша Куценко хотел стать президентом Украины, как Зеленский (фото: РБК-Украина)

Гоша Куценко сообщил, что десять лет назад мечтал стать президентом Украины

Гоша Куценко десять лет назад мечтал о том, что хочет стать президентом Украины. Об этом российский актер, который внесен в черный список "Миротворца, сообщил в интервью "Вечерней Москве". Артист из РФ думал вначале о роли президента в кино, но потом задумывался о роли главы Украины и по-настоящему.

По словам Куценко, десять лет тому назад он всерьез подумывал о смене карьеры, но планам помешала болезнь его мамы.

"Я вот много думал над тем, как бы себя вел, если бы был президентом страны. Или хотя бы играл его в кино. Надумал, что это, наверное, самая сложная роль в мире. Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно. Но у меня заболела мама, и я забыл об этом своем желании", – заявил он.

Отметим, что сам Куценко родился в 1967 году в Запорожье. Школу окончил во Львове, там же поступил в политехнический институт, но не доучился, поскольку его призвали в армию. В 21 год Куценко переехал в Москву, где поступил в школу-студию МХАТ.

В "Миротворец" артиста внесли за его поддержку аннексии Крыма, а также за то, что он неоднократно посещал полуостров после его оккупации Россией. В 2018 году Гоше Куценко запретили въезд в Украину.

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