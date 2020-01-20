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Зеленський розповів, чи вірить у Бога: свою думку з цього приводу

STYLERЖиття    20.01.2020 - 18:37
Зеленський розповів, чи вірить у Бога: свою думку з цього приводу
Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Володимир Зеленський відверто зізнався про своє ставлення до релігії

Президент України Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до релігії та віри в Бога. Він зізнався, що його сім'я була звичайна, радянська і єврейська, і абсолютно неправославна. У дитинстві його уявлення про релігію було зовсім не таким, як у дорослому віці.

Як зазначив Володимир Зеленський в інтерв'ю для видання The Times of Israel, в Радянському Союзі більшість сімей не були релігійними.

"Звичайна радянська єврейська сім'я. Більшість єврейських сімей в Радянському Союзі не були релігійними. Ви знаєте, що релігія не існувала в Радянській державі як такій. У мене було одне ставлення, коли я був хлопчиком, і інше зараз. Я ніколи не говорю про релігію і ніколи не говорю про Бога, тому що у мене є власна думка про це", - сказав президент України.

Він додав, що існують певні моменти та місця, у яких він може звернутися до Бога.

"Звичайно, я вірю в Бога. Але я говорю з ним тільки в ті моменти, які є для мене важливими особистими й там, де я відчуваю себе комфортно в цих місцях", - пояснив Володимир Зеленський.

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