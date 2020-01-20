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Зеленский заявил о введении двойного гражданства для репатриантов из США

Новости » Политика     20.01.2020 - 17:34
Зеленский заявил о введении двойного гражданства для репатриантов из США
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский заявил, что правительство работает над реформой двойного гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, правительство начало работу над реформой двойного гражданства для живущих в Соединенных Штатах выходцев с Украины, чтобы те имели возможность вернуться домой. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek.

При этом Зеленский отметил, что Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Украины, а также поблагодарил власти за поддержку, которую те оказывают Украине.

Кроме того, президент выразил надежду, что все больше украинских выпускников смогут получить образование в американских университетах.

"Мы рады за людей, которые едут и получают опыт, но мы также хотели бы, чтобы наша диаспора в США имела возможность вернуться (на родину, - ред.), поэтому работаем над реформой двойного гражданства", - заявил он.

Также Зеленский уточнил, что сейчас многие выходцы из Украины стремятся работать в технологических компаниях США.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы из диаспоры должны получить право на двойное гражданство.

Кроме того, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что введение двойного гражданства возможно, но требует дополнительного изучения и подготовки законодательных норм для защиты национальных интересов.

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