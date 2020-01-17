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Зеленский может разблокировать российские соцсети

STYLERЖизнь    17.01.2020 - 12:10
Зеленский может разблокировать российские соцсети
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимира Зеленского просят разблокировать "Одноклассники", "ВКонтакте" и другие соцсети в Украине

Владимир Зеленский может вернуть украинцам доступ до российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте". Правда, думать над этим вопросом гарант будет лишь тогда, когда петиция с просьбой о разблокировке данных ресурсов на сайте Официального интернет-представительства президента Украины наберет 25 тысяч подписей.

Так, 16 января на ресурсе петиций появился текст, в котором автор, Каминский Дмитрий Иванович, просит Зеленского, чтобы тот позволил жителям Украины снова пользоваться российскими "развлекательными" социальными сетями. По мнению мужчины, "Одноклассники" и "ВКонтакте" не представляют никакой угрозы национальной безопасности страны.

"Прошу принять закон о возобновлении работы всех интернет-сервисов российских компаний таких, как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т. д. Так как многие из этих интернет-ресурсов очень нужны для многих украинцев. Это информационно-развлекательные ресурсы, которые не наносят никакого вреда для украинцев и Украины в целом. И их блокировки считается целесообразной", - просит в петиции Дмитрий Каминский.

Зеленский может разблокировать российские соцсети

Скриншот

Добавим, что по состоянию на 17 января петицию поддержали всего чуть более 100 людей. Поэтому, скорее всего, дело до рассмотрения Зеленским данного "требования" не дойдет.

Интересно, что в декабре 2019 года, согласно данным Интернет Ассоциации Украины, российские "Одноклассники", "Вконтакте" и поисковик "Яндекс" входили в топ-10 самых популярных ресурсов среди украинцев. И это несмотря на то, что все эти сайты пропитаны пропагандой и фейковыми сообщениями.

Напомним, что запрет на использование украинцами российских пропагандистских ресурсов, в том числе, соцсетей, ввел предыдущий президент Петр Порошенко. Некоторые жители нашей страны были уверенны, что его преемник отменит этот указ. Но, судя по всему, делать это в ближайшее время Владимир Александрович не собирается.

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