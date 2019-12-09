Нормандская встреча: соцсети разрываются от эмоций

Нормандская встреча в Париже проходит сегодня, 9 декабря
Нормандская встреча проходит сегодня, 9 декабря, в Париже. В данный момент это самая горяча тема, которая обсуждается в сети. Ведь именного здесь президенты Украины и России проведут личную беседу после общения лидеров четырех стран - Франции, Германии, России и Украины.
Об этой встрече говорили многие и с каждым днем страсти накалялись все сильней. Украинцы не скрывают того, что их очень интересует эта встреча.
В одном опросе очень много людей заявляют, что ничего хорошего они не ждут от данной встречи. Также жители Киева отметили, что против мирного решения конфликта, против особого статуса Донбасса и других нововведений.
Мнение людей о Нормандской встрече (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)
Некоторые респонденты считают, что конфликт на Донбассе будет заморожен. Есть люди, которые хотят мира, чтобы была сохранена территориальная целостность Украины.
Вот что думают украинцы об этой встрече в соцсетях.
Скриншоты с Facebook