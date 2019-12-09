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Нормандская встреча: соцсети разрываются от эмоций

STYLERЖизнь    09.12.2019 - 19:45
Нормандская встреча: соцсети разрываются от эмоций
Нормандская встреча в Париже 09 12 2019 (фото: Getty Images)

Нормандская встреча в Париже проходит сегодня, 9 декабря

Нормандская встреча проходит сегодня, 9 декабря, в Париже. В данный момент это самая горяча тема, которая обсуждается в сети. Ведь именного здесь президенты Украины и России проведут личную беседу после общения лидеров четырех стран - Франции, Германии, России и Украины.

Об этой встрече говорили многие и с каждым днем страсти накалялись все сильней. Украинцы не скрывают того, что их очень интересует эта встреча.

В одном опросе очень много людей заявляют, что ничего хорошего они не ждут от данной встречи. Также жители Киева отметили, что против мирного решения конфликта, против особого статуса Донбасса и других нововведений.

Мнение людей о Нормандской встрече (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Некоторые респонденты считают, что конфликт на Донбассе будет заморожен. Есть люди, которые хотят мира, чтобы была сохранена территориальная целостность Украины.

Вот что думают украинцы об этой встрече в соцсетях.

  • Ну и замечательно! Чем быстрее встретятся и "перетрут", тем лучше!
  • Дай бог нам победы;
  • Та завалит образно говоря и тот подпишет все что ему нужно будет. Вспомните Януковича все шло хорошо, а потом поездка в Сочи и все поменялось на 180 градусов. Дальше Каспарян, Армения. Одна встреча поменяла направление движения страны так и с Украиной будет, наверное;
  • О чем с кремлевским карликом говорить, "прибить" как клопа, чтобы не вонял на весь мир;
  • Двое из четырех будут молчать и слушать аргументы и доводы двух других. Это будет война аргументов и победит тот, кто окажется сильнее психологически и тот, у кого шире интеллект;
  • Расписание встреч уже настораживает. Складывается впечатление, что большие дяди вначале все обсудят, потом объявят свое решение "нерадивому ученику". "Классный руководитель" в конце разъяснит последствия принятого решения.

Нормандская встреча: соцсети разрываются от эмоций

Нормандская встреча: соцсети разрываются от эмоций

Нормандская встреча: соцсети разрываются от эмоций

Нормандская встреча: соцсети разрываются от эмоций

Нормандская встреча: соцсети разрываются от эмоций

Нормандская встреча: соцсети разрываются от эмоций

Скриншоты с Facebook

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