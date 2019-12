Femen устроили провокацию накануне нормандской встречи в Париже

Femen устроили провокацию накануне встречи нормандской четверки

Накануне встречи нормандской четверки в Париже, в рамках которой запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, активистки организации Femen попытались устроить провокацию возле Елисейского дворца. Об этом сообщает политический обозреватель РБК-Украина Милан Лелич на своей странице в Facebook.

Активистки общественной организации Femen попытались прорваться к Елисейскому дворцу, где должна состоятся встреча нормандской четверки, но девушкам помешала полиция.

Femen устроили провокацию накануне встречи нормандской четверки (Фото: twitter.com/ZDFparis)

"Феменки пытались прорваться к Елисейскому дворцу, полиция быстро их упаковала", - написал Милан Лелич и разместил видео инцидента.

Полуобнаженная девушка выбежала на дорогу с криками Stop Putin’s Wars (“Остановите войны Путина”). Полицейские среагировали мгновенно, повалили девушку и отвели в помещение.

Напомним, встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина должна состоятся в понедельник, 9 декабря, в Париже. Разговор тет-а-тет между двумя президентами запланирован после общения всей нормандской четверки, в которую также входят лидеры Франции и Германии.

Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI