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Femen устроили провокацию накануне нормандской встречи в Париже

STYLERЖизнь    09.12.2019 - 15:34
Femen устроили провокацию накануне нормандской встречи в Париже
Femen устроили провокацию накануне нормандской встречи (Коллаж РБК-Украина, фото: twitter.com/ZDFparis)

Femen устроили провокацию накануне встречи нормандской четверки

Накануне встречи нормандской четверки в Париже, в рамках которой запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, активистки организации Femen попытались устроить провокацию возле Елисейского дворца. Об этом сообщает политический обозреватель РБК-Украина Милан Лелич на своей странице в Facebook.

Активистки общественной организации Femen попытались прорваться к Елисейскому дворцу, где должна состоятся встреча нормандской четверки, но девушкам помешала полиция.

Femen устроили провокацию накануне нормандской встречи в Париже

Femen устроили провокацию накануне встречи нормандской четверки (Фото: twitter.com/ZDFparis)

"Феменки пытались прорваться к Елисейскому дворцу, полиция быстро их упаковала", - написал Милан Лелич и разместил видео инцидента.

Полуобнаженная девушка выбежала на дорогу с криками Stop Putin’s Wars (“Остановите войны Путина”). Полицейские среагировали мгновенно, повалили девушку и отвели в помещение.

Напомним, встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина должна состоятся в понедельник, 9 декабря, в Париже. Разговор тет-а-тет между двумя президентами запланирован после общения всей нормандской четверки, в которую также входят лидеры Франции и Германии.

Ранее мы писали о том, что разговор Зеленского и Путина состоится вечером, но точное время пока не называется. Встреча должна пройти в здании Елисейского дворца, одном из красивейших архитектурных сооружений Франции.

"Я бы хотел реальных результатов. Надо договариваться о возвращении наших территорий. Я хочу говорить о возвращении Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками", - заявил президент Зеленский накануне встречи.

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