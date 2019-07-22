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Зеленский издал важный указ: сеть взорвалась овациями

STYLERЖизнь    22.07.2019 - 17:34
Зеленский издал важный указ: сеть взорвалась овациями
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский поручил "раскрутить" украинские Карпаты

Владимир Зеленский подписал важный указ, который предусматривает развитие региона украинских Карпат. Документ № 543/2019 направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развития рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.

Таким образом, Зеленский обязал правительство в течение всего двух месяцев утвердить госпрограмму развития Карпат на 2020-2022 годы с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат.

Также, согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на указ президента Украины. 

  • Может, наконец, прекратят варварскую вырубку леса...
  • Респект!
  • Супер, это замечательная новость!
  • Насаджуйте побільше дерев і природа віддячить!
  • Зе, молодец. Поддержка
  • Всі хто тут бідкається про інші регіони. Почекайте! Президент один, а регіонів багато. Прийде час, президент і про ваші регіони указ видасть!
  • Залишилося пересадити на довічно всю лісову мафію!
  • Гениально!
  • Это хорошо!
  • Може, і дороги зроблять, і фоси почистять...

Зеленский издал важный указ: сеть взорвалась овациями

Скриншот (facebook.com/president.gov.ua)

Зеленский издал важный указ: сеть взорвалась овациями

Скриншот (facebook.com/president.gov.ua)

Правда, некоторые украинцы довольно скептически отнеслись к указу Зеленского.

"Что-то о запрете вырубки там ничего не написано, а только про развитие туризма вроде Буковеля за счет средств государства..." - отмечает Оксана Рудакова.

Зеленский издал важный указ: сеть взорвалась овациями

Скриншот (facebook.com/president.gov.ua)

"А кроме Карпат Украина еще есть? Черкассы - красивейшие места, Канев, в Полтаве сколько курортов, но дороги и все старое, в Карпатах и так все нормально, они только деньги страны пожирают", - пишет  Елена Адушкина.

Зеленский издал важный указ: сеть взорвалась овациями

Скриншот (facebook.com/president.gov.ua)

"Ребята, стимулирование социально-экономического развития невозможно с такой непомерно высокой учетной ставкой НБУ в 17%. Как можно развивать экономику с такой учетной ставкой? Никак!" - пишет Андрей Горниш.

Зеленский издал важный указ: сеть взорвалась овациями

Скриншот (facebook.com/president.gov.ua)

Ранее Владимир Зеленский сменил персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. 

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