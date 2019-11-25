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Зеленский прокомментировал встречу с Путиным (видео)

STYLERПерсоны    25.11.2019 - 19:32
Зеленский прокомментировал встречу с Путиным (видео)
Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Путиным на саммите (Фото: коллаж РБК-Украина)

Нормандская встреча должна состояться 9 декабря в Париже

Владимир Зеленснкий высказался о будущих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Украинский президент отметил большую важность разблокирования возможности проведения встречи. Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении 25 ноября.

По словам Зеленского, Украина дожала Россию в вопросе проведения саммита.

Встреча представителей Украины, Германии, Франиции и России станет возможностью говорить об отстаивании суверенитета страны, заявил президент.

Зеленский намерен говорить с Путиным о восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности.

Зеленский прокомментировал встречу с Путиным (видео)

Владимир Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Владимиром Путиным на саммите "нормандской четверки" (Фото: РБК-Украина)

"Получили дату, подтвержденную представителями четырех стран - Украиной, Германией, Францией и Россией - нормандской встречи. Дожали! Молодцы, это очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности", - сказал глава государства.

Также Зеленский подчеркнул, что встреча очень важная и к ней уже начата подготовка.

"Честно говоря готовы, но нужно еще немножко поработать", добавил он.

Зеленский рассказал, что из-за нарушений боевиками режима прекращения огня продолжают погибать украинские военные на Донбассе. Он напомнил про смерть полковника Евгения Коростелева, комбрига 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, на прошлой неделе и высказал семье и близким героя соболезнования.

"Каждый день такие трагические новости, они истощают каждого, истощают Украину, поэтому надо заканчивать эту войну", - подчеркнул президент.

Видео: Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Путиным на саммите "нормандской четверки"

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