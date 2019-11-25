Зеленський прокоментував зустріч із Путіним (відео)

Зеленський розповів, про що говоритиме з Путіним на саміті (Фото: колаж РБК-Україна)

Нормандська зустріч має відбутися 9 грудня в Парижі

Володимир Зеленснкий висловився про майбутні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним в рамках саміту "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня. Український президент наголосив на великій важливості розблокування можливості проведення зустрічі. Про це глава держави розповів в своєму відеозверненні 25 листопада.

За словами Зеленського, Україна дотиснула Росію в питанні проведення саміту.

Зустріч представників України, Німеччини, Франиции та Росії стане можливістю говорити про відстоюванні суверенітету країни, заявив президент.

Зеленський має намір говорити з Путіним щодо відновлення українського суверенітету і територіальної цілісності.

Володимир Зеленський розповів, про що говоритиме з Володимиром Путіним на саміті "нормандської четвірки" (Фото: РБК-Україна)

"Отримали дату, підтверджену представниками чотирьох країн - Україною, Німеччиною, Францією і Росією - нормандської зустрічі. Дотиснули! Молодці, це дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій та наших людей, відновлення українського суверенітету і територіальної цілісності", - сказав глава держави.

Також Зеленський зазначив, що зустріч дуже важлива і до неї вже розпочата підготовка.

"Чесно кажучи готові, але треба ще трохи попрацювати", - додав він.

Зеленський розповів, що через порушення бойовиками режиму припинення вогню продовжують гинути українські військові на Донбасі. Він нагадав про смерть полковника Євгена Коростельова, комбрига 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, минулого тижня та висловив родині та близьким героя співчуття.

"Кожен день такі трагічні новини, вони виснажують кожного, виснажують Україну, тому треба закінчувати цю війну", - підкреслив президент.

Відео: Зеленський розповів, про що говоритиме з Путіним на саміті "нормандської четвірки"