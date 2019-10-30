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Зеленский заявил о желании посмотреть в глаза Путину (видео)

STYLERЖизнь    30.10.2019 - 12:33
Зеленский заявил о желании посмотреть в глаза Путину (видео)
Зеленский сделал заявление о Путине (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский сделал новое заявление о Путине

Владимир Зеленский хочет посмотреть Владимиру Путину в глаза, а не просто говорить по телефону с президентом России. Об этом глава государства сказал на Форуме единства в Мариуполе.

Зеленский заявил о желании посмотреть в глаза Путину (видео)

Владимир Зеленский на Форуме единства (фото: facebook.com/president.gov.ua)

По словам Зеленского, обсуждение и решение вопросов урегулирования войны на Донбассе должно происходить исключительно во время личных встречах участников "нормандского формата" - его самого, Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и, собственно, президента страны-агрессора.

"Мы должны решать все вопросы не в телефонных разговорах, а глядя друг другу в глаза, чтобы прекратить войну и вернуть наши украинские территории", - сказал Зеленский.

Зеленский заявил о желании посмотреть в глаза Путину (видео)

Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Также президент Украины подчеркнул, что единственный способ закончить войну и вернуть оккупированные территории - дипломатия и давление на РФ санкциями мирового сообщества.

"Нам нужен мир на наших условиях. Для этого у Украины должна быть сильная позиция", - заявил Зеленский.

Кроме того, во время форума президент отметил, что единого решения по возвращению аннексированного Крыма и оккупированных областей, которое удовлетворило бы всех украинцев, "никогда не будет".

"Но мы должны найти вариант, который поддержит абсолютное большинство", - добавил Зеленский.

Владимир Зеленский выступил на Форуме единства в Мариуполе

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